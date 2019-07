De Liht konačno u Juventusu

Najtalentovaniji mladi defanzivac svijeta Matijs de Liht stigao je u Juventus i čim prođe ljekarske preglede potpisaće ugovor poslije transfera od 75 miliona evra iz Ajaksa.

Sada već bivši kapiten Ajaksa obavezaće se na petogodišnju saradnju sa "Starom damom", uz platu od 7,5 miliona evra po sezoni i to koja bi mogla da bude viša za 4,5 miliona ukoliko se ispune određeni bonusi.

Ovog 20-godišnjeg fudbalera ispred klupskog medinskog bloka sačekao je veliki broj navijača da pozdravi njegov dolazak u Torino.

De Liht je izabrao Juventus ispred Barselone, Mančester Junajteda, minhenskog Bajerna i Pari Sen Žermena.

De Liht je tako popunio "rupu" u odbrani torinskog velikana posle odlaska Andree Barzaljija i Martina Kaseresa, a već su u godinama i Ðorđo Kjelini i Leonardo Bonući.

April 2018: Cristiano Ronaldo knocks Juve out of the Champions League July 2018: Juve sign Cristiano Ronaldo April 2019: Matthijs De Ligt knocks Juve out of the Champions League July 2019: Juve sign Matthijs De Ligt If you can't beat them, sign them. pic.twitter.com/g2iUGhaMKS