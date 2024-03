De Zerbi se seli u Njemačku?

Njemački stručnjak Tomas Tuhel nije ispunio očekivanja u Bajernu i napustiće ih po završetku sezone.

Bavarci već uveliko rade na pronalaženju adekvatne zamjene, a prema informacijama iz "Bilda" izbor je pao na Roberta de Zerbija, koji je trenutno na klupi Brajtona.

Čelnici ekipe iz Minhena su već obavili razgovore sa Italijanom i prilično su zadovoljni kako su oni protekli.

Bajern ove sezone samo uz pomoć čuda može da se domogne titule u Bundesligi, s obzirom da zaostaje za vodećim Leverkuzenom 10 bodova, a ostalo je još osam utakmica do kraja prvenstva.

Šef struke Bajera Ćabi Alonso je viđen kao zamjena za Tuhela, ali po svemu sudeći, Italijan je bliži klupi Bavaraca, tvrde njemački novinari koji su dobro upućeni u čitavu situaciju.

Bajern će doduše morati brzo da djeluje, s obzirom na to da ima još zainteresovanih klubova. Takođe, pominje se odšteta od 10 miliona evra na račun Brajtona.

Pored ekipe iz Minhena, zainteresovani su još Liverpul, Mančester junajted i Barselona.

| In recent weeks, there have been direct contacts between Bayern and Roberto De Zerbi. The Italian coach is fascinated and flattered by Bayern's interest but is also waiting to understand all available options [@BILD] pic.twitter.com/hoiCJEHxXN