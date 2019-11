Debakl Zvezde, Son i ekipa "uništili" crveno - bijele

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u utakmicu 4. kola grupne faze Lige šampiona od Totenhema na stadionu "Rajko Mitić" rezultatom 0:4.

Prije dvije nedjelje engleski tim bio je nemilosrdan i slavio je 5:0.

Tekstualni prenos utakmice:

90+3 Kraj utakmice. Ubijedljiva pobjeda Totenhema. Sva tri boda sa "Marakane" idu gostima.

85' Spursi bilježe novu ubjedljivu pobjedu nad Zvezdom. Četvrti gol na "Mitiću" postiže Kristijan Eriksen. Danac je dobio loptu od Sesenjoa sa lijeve strane u srcu kaznenog, izdržao je napad čuvara i uz odbitak savladao Borjana.

80' Totenham drži loptu tako da igrači razmjenjuju kratke paseve, čekajući da se otvori rupa u protivničkoj obrani.

75' Poketino izvodi Sona na zaslužen odmor, dvostrukog strijelca mi8jenja talentovani Rajan Sesenjon.

72' Kejn je pokupio dodavanje na ivici šestnaesterca, ali loše šutira daleko od desne stative.

69' Odlično je loptu primio Ndombele na rubu šesnaesterca i onda šutirao visoko iznad gola.

67' Ričmond Boaći će ući u igru a izaći će Mateo Ezekjel Garsija.

62' Izmjene u oba tima. Milojević umjesto Jovančića ubacuje Kanjasa, Poćetino umjesto Alija uvodi Eriksena.

60' GOOOL Gosti iz Londona povećavaju prednost na 0:3. Son je primio prekrasan pas u šesnaestercu i postigao pored Borjana sjajan gol!

60' Marko Marin je izveo korner, ali je jedan od defanzivac Totenhema visoko skočio i izbio loptu daleko od gola.

57' GOOOL Totenhem vodi 2:0. Son je progurao loptu pokraj golmana Zvezde.

53' Sisoko je napravio slalom kroz obranu crveno-bijelih, ali jedan od Zvezdinih dobrambenih igrača uspio je odnijeti loptu.

52' Odličan centaršut Lo Selsa sa desne strane na drugu stativu, ali Borjan dobro istrčava i boksuje loptu van kaznenog prostora.

49' Milan Pavkov ponovo prijeti u šesnaestercu Engleza. Izdržao duel sa defanzivcima Totenhema, ali nije uspio dodati tačnu loptu saigraču. Bila je to obećavajuća prilika za Zvezdu.

46' Počelo je drugo poluvrijeme. Marko Gobeljić izlazi, a umjesto njega ulazi Žander.

45+2 Kraj prvog poluvremena. Na odmor engleski tim odlazi sa golom prednosti, Zvezda žali za dvije velike šansa iz prvog dijela.

44' Velika šansa za crveno-bijele. Zvezda dva puta pogađa okvir gola. La Para je savršeno primio lijep pas u peterac i odmah šutirao po golu. Na njegovu žalost, pogodio je desnu stativu!

42' Son je pokupio dodavanje na ivici šestnaesterca i uputio udarac koji je odlično blokirao obrambeni igrač Zvezde. Glavni sudija i njegov pomoćnik signalizirali su da će biti korner za Totenhem.

41' Odlično je loptu primio Giovani Lo Selso. Primio je pas na ivici šesnaesterca i šutirao desno pored gola.

37' Marin je ostao da leži na travi posle duela sa Sančesom. Ukazaće mu se medicinska pomoć.

34' GOOOL Lo Selso dovodi Totenhem u vođstvo. Nevjerovatan gol. Prvo je Hari Kejn pogodio stativu, lopta se odbila do Sona koji je izblokiran. Stiže opet do Kejna koji šutira neprecizno, ali Son uklizava i udara je koljenima, ali on pogađa prečku. Opet se lopta odbija do igrača Totenhema, ovaj put do Đovanija Lo Selsa koji je konačno zakucava u mrežu Zvezdinog gola.

30' Sudija vadi žuti karton, Erik Dajer ga je dobio.

29' Son je primio preciznu loptu, ali mu je jedan od obrambenih oduzeo loptu. Sjajna obrambena reakcija Zvezde.

28' Dušan Jovančić je srušio protivnika klizećim startom. Karlos Del Sero je zaustavio igru i odlučio samo ga upozoriti.

26' Totenhem nastavlja sa ofanzivom. Pritisak vrši iz prekida, ali nisu iskoristili slobodan udarac iz odlične pozicije i korner u nastavku akcije.

23' Paulo Gazaniga skida loptu koju je uputio Milan Pavkov po sredini gola nakon odbijanca. Iako je uputio niski udarac s velike blizine, golman Totenhema uspijeva obraniti svoju mrežu.

22' Odlično je loptu primio Heung-Min Son. Primio je pas na ivici šesnaesterca i pucao desno pored gola.

20' Totenhem u potpunosti kontroliše igru, strpljivo gradi akcije oko Zvezdinog šesnaesterca, za sada bez izglednih šansi.

18' Đovani Lo Selso je centrirao u šesnaesterac, ali je Zvezdina obrana izbila loptu. Korner za Totenhem. Gosti izvode udarac iz ugla, ali je Milan Borjan presjekao loptu.

14' Prva ozbiljna šansa na utakmici. Kejn je ostao nemarkiran na ivici šesnaesterca nakon centaršuta. Šutirao je odmah pokraj desne stative. Ostaje 0:0.

9' Hari Kejn je snažno ušao u duel, i sudija mu je svirao nepropisan start. Totenhem drži posjed lopte uz kratke paseve.

7' Totenhem preuzeo terensku inicijativu, ali trenutno bez konkretne akcije na Zvezdinoj polovini terena.

4' Huan Fojt poslao poslao kvalitetan pas u šesnaesterac, Zvezde ali je obrana beograđana presjekla je loptu i otklonila opasnost.

1' Sudija je dao znak i meč na "Marakani" je počeo. Prvi udarac izvela je Crvena zvezda. Stadion je pun kao šibica.

Sastavi

Zvezda: Borjan – Rodić, Degenek, Milunović, Gobeljić – Jovančić, Petrović – Van la Para, Marin, Garsija – Pavkov Rezerve: Popović, Pankov, Žander, Vulić, Kanjas, Boaći

Totenhem: Gazaniga – Rouz, Sančes, Dajer, Fojt – Ndombele, Sisoko – Ali, Lo Selso, Son – Kejn Rezerve: Vorm, Aldervireld, Dejvis, Sesenjon, Skip, Eriksen, Mura

Sudija: Karlos del Sero Grande

Asistenti: Huan Karlos Juste, Roberto Alonso