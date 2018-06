"Debitovala" i tribina van stadiona

U prvom kolu grupe A sastaju se selekcije Egipta i Urugvaja, a navijači koji su iza gola Egipta imaju poseban ugođaj.

Oni se nalaze van stadiona, iako su na njemu, pošto sjede na improvizovanoj tribini.

Ovo arhitektonsko čudo prvobitno nije ispunilo FIFA standarde po broju mjesta za gledaoce, pošto je imao kapacitet od 27.000 mjesta. Zbog toga su organizatori Mundijala morali da sruše dio objekta kako bi izgradili dodatnu tribinu, pa su podigli kapacitet na 45.000 mjesta.

Da sve bude još zanimljivije, ovo je samo privremena tribina, koja će biti srušena nakon što se prvenstvo završi.

