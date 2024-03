Dečić siguran, Sutjeska slavila u Petrovcu

Odigrana su prva četiri meča 24. kola Prve fudbalske lige Crne Gore.

Lider Dečić savladao je Rudar na svom terenu rezultatom 3:1 i uvećao prednost u odnosu na Budućnost koja večeras u posljednjem meču kola dočekuje Arsenal.

Pitanje pobjednika susreta odigranog na stadion OFK Titograd riješeno je u posljednjih 20. minuta, kada su viđena sva četiri pogotka.

Sutjeska je slavila pobjedu na gostovanju u Petrovcu, i to nakon preokreta. Petrovčani su do prednosti došli zahvaljujući Careviću koji je mrežu rivala zatresao u 18. minutu. Dva minuta kasnije domaćin je ostao sa deset igrača, pošto je golman Kordić isključen. Nikšićani su iskoristili brojčanu prednost i do odlaska na odmor došli do izjednačenja pogotkom Vukovića. Isti igrač je u destom minutu nastavka još jednom zatresao mrežu rivala i donio sva tri boda aktuelnom šampionu.

Trijumf u gostima slavila je i ekipa Jezera. Plavljani su u Lješkopolju minimalnim rezultatom savladali Mladost. Jedini pogodak na meču, postignut u 29. minutu, djelo je rezerviste Redžepagiča koji je nakon deset minuta igre zamijenio Orlandića.

Rezultati, Dečić – Rudar 3:1, Petrovac – Sutjeska 1:2, OFK Mladost – Jezero 0:1, Mornar – Jedinstvo Franca 0:0. Večeras igraju Budućnost – Arsenal.

