Degenek: Da završim započeto, igram LŠ i osvojim titulu

Novi-stari fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek izjavio je da se vratio na "Marakanu" kako bi završio započeti posao i osvojio titulu prvaka Srbije, ali i ponovo igrao u Ligi šampiona.

Australijski reprezentativac će poslije samo šest meseci i odlaska u saudijski Al Halil ponovo nositi dres voljenog kluba, nakon što je dogovorena jednogodišnja pozajmica.

"Drago mi je što sam se vratio. Kad sam odlazio govorio sam da imam stvari koje nisam završio u Zvezdi. Ekipa je ostala uglavnom ista, sve poznajem u klubu i znam kako funkcioniše. Lako ću da se naviknem na igru", rekao je Degenek u razgovoru sa novinarima na stadionu "Rajko Mitić".

Degenek je, pred velikim brojem medija na terasi u novinarskoj loži na stadionu, otkrio kako je tekao razgovor oko povratka.

"Trajalo je dosta dugo, kad se završila sezona bio sam na proslavi titule. Pričali Zvezdan Terzić, Mitar Mrkela i ja, malo se šalili oko povratka i niko nije za ozbiljno sve shvatao. Na pripremama u Austriji sa Al Hilalom došao je novi stručni štab i počeo je da sklanja igrače, pokazivajući moć, pored mene i Karlosa Eduarda, Sorijana, Botiju...Prvo su hteli da me prodaju, bilo gde u Aziju, nisam hteo u Kinu, već samo da se vratim u Evropu. Pričao sam sa Zvezdom, ona mi je bila jedina želja".

Degenek podsjeća i da zimus nije želio da napusti Crvenu zvezdu.

"Dosta puta sam govorio, nisam hteo da idem, ali sam morao da gledam kako da pomognem klubu i sebe da obezbedim. To je presudio. Žao mi je što nisam odigrao do kraja i proslavio titulu. Ipak, vratio sam se, bio na proslavi, ali to je fudbal. Ne može sve kako ti želiš, moraju neke stvari da se dese neplaniramo".

O sadašnjem timu Vladana Milojevića kaže da je veoma dobar i da ima kvalitet da dvije godine zaredom igra u Ligi šampiona.

"Ekipa je kvalitetna, jako dobar tim sa pojačanjima na mnogim mestima. Može da se desi da ponovo igramo u LŠ, da ne verujem ne bih ni igrao, niti se vraćao. Uradićemo sve da ponovo budemo deo elite", rekao je Degenek, uz dodatak da mu je u Arabiji najviše nedostajalo da ga gleda porodica uživo.

Degenek, koji je igrao desnog beka protiv Radničkog, ističe da je na treneru Milojeviću na kom mjestu će da ga koristi.

"Tu sam da ispunim sve želje Milojevića. Bitno mi je da igram i dam sve od sebe, bio golman, desni bek, štoper ili zadnji vezni. Ništa ne planiram, samo sam igrač".

Za ekipu dodaje da ima istu strast kao ranije, bez obzira na odlaske Vujadina Savića, Nenada Krstičića i Slavoljuba Srnića.

"Grize se, niko se ne štedi i svi žele da igraju. Vujadun je Zvezdino dete, bukvalno je sa tribine, nema ni Srnića, Krstičića, ali šta je tu je. Isto dobar mentalitet je u ekipi, moramo da funkcionišemo kao jedna zajednica. Faliće oni, ali može da se kompenzuje".

Kako priznaje, ponovo je osjetio veliku emociju na meču protiv Helsinkija (2:0) u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

"Kao da sam ja igrao, preznojio sam se na klupi. Bilo je više od 35.000 ljudi, sjajna atmosfera", naveo je on, konstatujući da je u Arabiji bar dva puta sedmično gledao reprize utakmica protiv Liverpula i Salcburga.

"Biće totalno drugacije u Helsinkiju, tvrda je podloga i brži teren. Oni će morati više da napadaju, a mi da budemo smireni. Bilo bi jako dobro da damo rano gol i smirimo ih", zaključio je Degenek, uz napomenu da ne gleda daleko i duele sa Kopenhagenom u 3. kolu za elitno takmičenje.

Crveno-bijeli sutra putuju iz Beograda za Helsinkii na revanš 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.