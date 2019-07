Degenek se vratio u Zvezdu

Fudbalski reprezentativac Australije Miloš Degenek vraća se u Crvenu zvezdu poslije samo šest mjeseci, objavio je njegov doskorašnji klub Al Hilal.

Degenek će u Zvezdi igrati na jednogodišnjoj pozajmici, sa pravom otkupa ugovora.

On je u februaru prešao u Saudijsku Arabiju u transferu od 3,6 miliona evra, igrao je standardno u Al Hilalu, ali je dolaskom novog trenera Razvana Lučeskua morao da ode iz Rijada.

Rođeni Knjinanin ostavio je fantastičan utisak u prvom mandatu u Zvezdi i ostaće upamćeno da je sa dvije asistencije za Mohameda El Fardua Bena u Salcburgu pogurao ekipu u Ligu šampiona.

Povratak Degeneka predstavlja veliko pojačanje za tim Vladana Milojevića, prije svega u odbrani gdje je nedostajao štoper nakon odlaska Vujadina Savića u kiparski APOEL.

Thank you to everyone at @Alhilal_FC who made me feel like I was Ort of the biggest family in Asia I appreciate the affection and love I recieved from the fans for the 6 months. I hope to meet again with you guys in the future. For now it’s a goodbye and I wish you all the best pic.twitter.com/TKG3AHQknM