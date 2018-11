Degenek u timu kola Lige šampiona

Štoper Crvene zvezde Miloš Degenek našao se u najboljoj postavi četvrtog kola Lige šampiona, po sportskoj aplikaciji "Sofascore".

Šampiona Srbije savladao je Liverpul sa 2:0, čime je priredio najveće iznenađenje u dosadašnjem dijelu elitnog fudbalskog takmičenja.

Jedan od najvažnijih fudbalera za ovakav trijumf bio je Degenek, koji je odigrao fenomenalnu partiju i zajedno sa Vujadinom Savićem komandovao je u odbrani.

Zvezda nije primila gol protiv moćnog napada engleskog kluba, a štoper Crvene zvezde je imao nekoliko sjajnih intervencija i po "Sofascore" zaslužio je ocjenu 7,8.

Pored njega u odbrani se još nalaze Felipe Luis (8,2), Kostas Manolas (7,7) i Džošua Kimih (7,6), dok je na golu Samir Handanovič (8,3).

Vezni red čine fudbaleri Real Madrida Geret Bejl (9,1) i Toni Kros (10), kao i Karlos Soler (8,5) iz Valensije, odnosno Rijad Mahrez (9,3) – Mančester siti.

