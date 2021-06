Dejan Lovren spreman za utakmicu sa Češkom

Odlično se osjećam i spreman sam za utakmicu sa Češkom, poručio je Dejan Lovren, fudbalski reprezentativac Hrvatske uoči utakmice drugog kola Grupe D Evropskog prvenstva koja će u petak biti odigrana na „Hempden parku“ u Glazgovu.

Od ljekarskog tima hrvatske reprezentacije stižu dobre vijesti, poslije pregleda magnetskom rezonancom kojom je potvrđen značajan napredak nakon povrede i dopušten mu je povratak punom angažmanu na treninzima.

Dejan odiše vedrim raspoloženjem koje je malo narušio poraz na posljednjem treningu.

„Odlično se osjećam i lijepo je ponovno biti u punom pogonu, a hoću li zaigrati u našoj sljedećoj utakmici odlučit će izbornik. Kažete da sam malo podviknuo na suigrače… Da netko od vas izgubi 0:7 i vi biste bili ljuti, na treningu moraš dati sve od sebe, ne smije biti opuštanja. Malo me ponijelo, ali to sam ja. Mladi igrači u momčadi? Ne želim se vraćati na tu temu, malo je stvar izvučena iz konteksta, stvorila se puno veća halabuka od onoga što sam rekao. Nitko protiv njih nema ništa, govorio sam o treninzima kad se treba dati sve od sebe i ginuti za dres“, rekao je Lovren.

Osvrnuo se i na poraz „vatrenih“ u prvom kolu protiv Engleske.

“Nikad nije dobro kad se izgubi utakmica. Mišljenje svih je da smo trebali dati više, željeli smo pobjedu, ali nije išlo, nismo bili pravi. Dobro smo stajali u nekim razdobljima igre, sve do gola. Smatram da nismo bili na razini, ali možemo uzeti u obzir, bilo je jako vruće. Neke stvari se nisu poklopile. Nije to bila ona Hrvatska koju znamo. Moramo popraviti tu sliku u sljedećoj utakmici i bolje to odraditi“, ističe Lovren.

Analizirao je igru Hrvatske u obrani protiv Engleske.

„Obrana se sastoji od 11 igrača, a kod gola smo trebali bolje reagirati, ali odradili su svi solidan posao u obrani, Joško Gvardiol isto. Ne znam čemu ta negativnost prema Gvardiolu koji ima tek 19 godina. Treba mu dati prostora i mira, a ne raditi od njega zvijezdu i pisati velike priče. Neka ide korak po korak. Ima veliki talent i neka ide svojim tokom. Treba biti pozitivan, a ne raditi negativnu sferu. Tko je bio najbolji, tko najgori. Molim vas, nemojte uzimati pojedinca i raditi veliku stvar od toga. Pobjeđujemo zajedno, gubimo zajedno“, poručio je Lovren.

Češka je pobijedila Škotsku i osvanula na prvom mjestu u Grupi D.

„Česi nisu loši. Bila je tvrda utakmica, sjajna dva gola Schicka. Imaju dosta defenzivnu igru, kompaktni su, utakmica neće biti nimalo lagana. Bit će tu svega i svačega. Ako budemo pravi i igrali kako znamo i možemo, ne bismo trebali imati problema. Bit će neugodno, jer oni su u prednosti, dobili su samopouzdanje nakon ova tri boda. To će ih sigurno ponijeti. Moramo biti oprezni na svakoj lopti, čvrsto stajati i čekati naše prilike“, kaže Lovren.

I Škotima i Česima prekidi su najjače oružje.

„Jaki su u prekidima i to su dokazali. Pogotovo u fazi skoka. Imaju iznimno visoke igrače. Eh sad, da ćemo se toliko orijentirati na prekide…, ne znam. Imamo igrače koji moraju držati loptu u našem posjedu i uživati u igri. Ako bude prilika, naravno da ćemo iskoristiti prekide. Imamo visoke igrače. Treba biti čvrst od početka do kraja i odraditi to kako treba. Moramo uzeti tri boda kako god znamo. A Škoti… Nisu se ni u jednom trenutku predavali, stvorili su dosta prilika. Nisu zabili, ali borbena su momčad koja ide na svaku loptu. Sve druge lopte su bile njihove, imaju srce i hrabrost. Možda na papiru to izgleda jednostavno, ali nije tako. I protiv Škota nas čeka teška utakmica. Igramo na njihovu terenu pred njihovom publikom“, zaključio je Lovren.