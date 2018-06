Dejan Savićević dao odgovor: Ovako protiv Šaćirija

Fudbaleri Srbije igraće u petaku od 20 časova vjerovatno ključnu utakmicu za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva. Biće to "više od igre" protiv ekipe Švajcarske, u kojoj je veliki broj naturalizovanih Albanaca, koji su posebno motivisani za duel protiv Srbije.

Švajcarci su iz duela protiv Brazila izvukli povoljan rezultat, pošto je meč završen remijem (1:1), pa pred duel protiv Srbije mogu da kalkulišu i da idu na remi, jer u posljednjem kolu igraju protiv Kostarike, protiv koje su favoriti.

Legendarni fudbaler, reprezentativac Jugoslavije iz 1998. godine Dejan Savićević, bio je iznerviran ishodom utakmice Švajcarska - Brazil, a pred duel Orlova protiv njih ističe da vjeruje u pobjedu ekipe Mladena Krstajića, što je poručio u izjavi za "Srpski telegraf".

"Iznerviralo me je to što je Švajcarska dala neregularan gol Brazilu. Sada je to komplivovana situacija za Srbiju. Morate da pobijedite Švajcarce ako želite u drugi krug. Srbija ima kvalitet i znanje da to uradi, ali će biti pod velikim pritiskom", rekao je Dejo i dodao:

"Njima odgovara i remi, a Srbiji samo pobjeda i to je problematično. Međutim, da je neko Kolarovu i momcima ponudio da igraju utakmicu sa Švajcarskom na sve ili ništa, siguran sam da bi prihvatili. Mislim da je Kostarika tim na kome će Brazil i Švajcarska da nabijaju gol-razliku i to bi mogao da bude problem za Srbiju", ističe Savićević.

On je imao i zanimljiv odgovor na pitanje kako igrati protiv Đerdana Šaćirija, koji je ključni igrač Švajcaraca.

"Kako protiv Šaćirija? Pa čuvaće ga Kolarov", zaključio je popularni Genije u svom stilu.

