Dejo Savićević otvorio dušu: Tumba je na sastanku rekao - ja sam vas izdao

Mjesec dana prošlo je od ''velikog haosa'' koji se dogodio u Podgorici i koji je uzdrmao temelje fudbalske reprezentacije Crne Gore, kada su selektor Ljubiša Tumbaković i igrači Filip Stojković i Mirko Ivanić odlučili da ne igraju protiv Kosova u kvalifikacijama za EP.

Za to vrijeme svašta se izdešavalo, a svakako najupečatljivi momenat bilo je gostovanje predsjednika FS Crne Gore Dejana Savićevića na jednoj tamošnjoj televiziji. Gostovanje u kom je rekao svoju stranu priče. Ali ne baš u potpunosti.

Sve do sada, do ekskluzivnog intervjua za Nedeljnik u kom je ''otvorio dušu'' i govoro i Ljubiši Tumbakoviću i njegovom potezu, ali i sukobu preko medija sa Zvezdanom Terzićem.

"Nismo očekivali od određenih ljudi da će uraditi to što su uradili. Kažu da vreme leči sve, ali u ovom slučaju teško. Svakim danom sam sve nervozniji u vezi sa tim stvarima i stepen ljutnje mi ne pada Pod određeni ljudi mislim na Ljubišu Tumbakovića i Zvezdana Terzića. Tumba me je razočarao i kao čovek i kao profesionalac. Vidim da je po postavljanju na mesto selektora rekao da ne zna da li je doneo ispravnu odluku, ali jeste logičnu. Kako to može da izjavi čovek koji kaže da ima principe? Koji su to principi? Kako neko može da te pozove u minut do 12 i kaže ti ''nemoj da vodiš Crnu Goru''?", rekao je Savićević i nastavio:

"Ne postaje se patriota u minut do 12. I to posle poziva iz kabineta. Kada smo izvukli Kosovo, mogao je da bude toliki patriota i da mi kaže: ‘Dejo, ja to ne mogu da vodim.’ Mogao je i u martu mesecu, kad su nam prošle prve utakmice, da dođe i da mi kaže: ‘Vidi, Dejo, Kosovo dolazi, ne mogu ja to.’ I tada da mi je rekao, kazao bih mu: ‘Okej, prihvatam. Imali bismo par meseci da se pripremimo. "A sada da se kaže da je ispravna odluka da mi se pred zadnji trening kaže: ''Ako ovi igrači ne igraju, ja neću da vodim''.Nije on neiskusan. I to što se priča prebacuje na patriotizam. jer, da nije bilo poziva iz kabineta, ne bi bilo patriota. Ljudi su zaboravili - jedini patriota je 1999. godine tokom bombardovanja bio Vladan Lukić. Verovatno se malo ljudi seća da je on prekinuo ugovor sa Mecom. Rekao im je šta ima, ''vi ste NATo i bombardujete moju državu, ja se vraćam''. Zaista, kapa dole. A ne ovo u minut do 12 da se glumi za patriotizam. I onda ga taj isti kabinet postavi za selektora.

Tumbaković je u međuvremenu postao selektor Srbije, a Savićević smatra da FSS nije imao nikakve veze s onim što se dešavalo u Podgorici početkom juna.

"Ne verujem da je sve urađeno sa predoumišljajem da Tumbaković bude selekor Srbije. Ali, kada se otvorila mogućnost, onda mu se uzvratila usluga. FSS nema nikakve veze s tim. ne bih voleod a neko pomisli da je FSS učestvovao u svemu tome. Oni su imali svoje muke posle debakla od Ukrajine. Ne krivim ih što su uzeli Tumbu. Sad su se odlučili za njega, a mogli su i pre godinu i po dana da ga uzmu, a nisu ni tada imali boljeg od njega na klupi".

O teškim riječima koje su navodno izgovorene na sastanku, Savićević je rekao:

"Da je bilo teških reči, ne bi bilo dobro po njega. Ja sam izbegavao bilo kakve teške reči, jer znam dokle bi me to dovelo. Bežao sam od bilo kakvih diskusija s njim, jer poznajem sebe. Na tom sastanku skoro je zaplakao. To znaju igrači koji su bili tu. Rekao je: ''Ja sam vas izdao'', toga se dobro sećam".

Osim o potezu Ljubiše Tumbakovića, koji je napustio klupu reprezentacije Crne Gore pred meč sa tzv Kosovom Dejan Savićević govorio je i o generalnom direktoru Crvene zvezde Zvezdanu Terziću.

Podsetimo, Savićević je u ekskluzivnom intervjuu za Nedeljnik Terzića okarakterisao kao čovjeka koji je ''zabio nož u leđa'' Crnoj Gori. Tačnije, tokom gostovanja u jednoj emisiji popularni Genije je istakao da je Terzić bio organizator pritiska na Tumbakovića i igrače Zvezde - Ivanića i Stojkovića.

"Teških reči sa Terzićem je bilo preko štampe. Nisam ga zvao. On je prvi čovek iz Srbije koji se javio da kaže da nema veze sa ovim. Niko se nije javio, eto, samo on. A jeste se mešao. Kakav je to način da kažeš da nisi, a zvao si igrače, prenosio poruke, slao poruke... ", rekao je Savićević i dodao:

"I zvao je Tumbakovića i rekao da ne treba da igra Ivanić, jer su velika sredstva uložena u njegovo dovođenje. I kako ne bi bilo dobro, jer navijači potom neće dozvoliti da igra za Zvezdu. Zvao je i Ivanića, a koliko sam shvatio nije u nekoj dobroj komunikaciji sa Stojkovićem. Barem tada nije bio, ne znam da li su popravili odnose. I posle je prebacio na to da sam ja protiv Srba, da šaljem poruke ljudima da mrze Srbe...

"Ali samo da ne bude u zabludi da je neko u Crnoj Gori poverovao u to, i što se tiče fudbalskih ljudi i ovih do kojih je njemu stalo. I njegovog prijatelja kod kojeg ide uz skute. Da ne misli da je njega ubedio. A znao on na koga mislim. Nikoga nije ubedio i nema potrebe da širi lažne priče o meni kao srbomrscu. Ja ljude ne delim po veri ili naciji, mrzim jedino lažove. A to je on".

Pomenuta emisija na kojoj je Dejo gosotvao izazvala je veliku polemiku u Srbiji, a Terzić je posle nje rekao da ''ne razume ludilo Savićevića.''

"Svi koji su gledali emisiju, videli su da nisam imao nikakvo ludilo i da sam pričao normalno. A to što on naziva ludilom je moj karakter koji će on dobro osetiti. Pre nego što mi opet odgovori, neka pročita intervju Ilije Petkovića o njemu, jer će mu taj intervju biti med i mleko", jasan je prvi čovek FSCG koji se vratio na Terzićev poziv igračima:

"Da je samo zvao igrače, to bi bilo okej. To su njegovi igrači i on mora da štiti interese Crvene zvezde. Na to ima pravo. Ali kakvo pravo ima da zove selektora druge države i da traži da neko ne igra, a onda izađe u javnost i kaže da nema veze sa tim".

"Pitajte sve igrače, kada je izašla ta njegova izjava, bili smo u Češkoj. Igrači me pitaju: ''Predsedniče, jeste li čitali ovo?'' Kažu: Kako ga nije sramota, mi smo bili tu kada je zvao Ivanića.'' Čovek je sam sebe provalo. On je zadnji čovek koji je trebalo to da uradi fudbalskoj Crnoj Gori, jer dobro zna koliko mu se pomoglo kad mu je bilo teško".

