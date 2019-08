Delegati FSRS za smjenu Kovačevića

Pozicija Mile Kovačevića na mjestu predsjednika Fudbalskog saveza Republike Srpske (FSRS) je poljuljana nakon što je 43 od 55 delegata Skupštine FSRS podnijelo zahtjev za održavanje vanrednog zasjedanja na kojem bi jedina tačka dnevnog reda bila smjena Kovačevića.

Prema našim informacijama u Savez je danas upućen zahtjev za održavanja vanredne sjednice Skupštine i rok za njeno održavanje je mjesec dana. Kako saznajemo uz ova 43 delegata koja su potpisala inicijativu je još šest delegata koji zbog obaveza nisu stigli da potpišu istu.

Potpisnici inicijative traže vanrednu sjednice Skupštine FS RS a na dnevnom redu prema njihovom prijedlogu bi trebalo da bude samo: "Razriješenje predsjednika FSRS".

"U formalnopravnom smislu ispunjeni su svi uslovi za sazivanje sjednice iz člana 26. stav 1. i 2. Statuta FSRS, te se Skupština mora održati u roku od mjesec dana. U skladu sa stavom 4. istog statuta, dnevni red vanredne skupštine se ne može mijenjati", između ostalog piše u zahtjevu koji je juče poslat na adresu Saveza.

Skupština FSRS ima nadležnost da razriješi dužnosti predsjednika FSRS i delegati se pozivaju na član 24. Statuta FSRS kojim je propisano da Skupština: "bira i razrješava dužnosti predsjednika i dva potpredsjednika, koji moraju biti iz različitih područnih fudbalskih saveza".

Već neko vrijeme vlada nezadovoljstvo među sportskim radnicima u RS. Čini se da je sada došlo do tačke kod koje nema nazad.

"Zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Skupštine FSRS proistekao je iz velikog broja problema koji prate rad, rukovođenje i organizaciju FSRS, kao i kulminaciju problema u takmičenjima koji prijete da u potpunosti uruše FSRS.", navodi se u zahtjevu.

Osim vanredne sjednice Skuštine FSRS moglo bi da dođe i do vanrednog zasjedanja Izvršnog odbora FSRS jer je šest od 10 članova ovog tjela, takođe, podnijelo identičan zahtjev.

Mile Kovačević je treći predsjednik u istoriji FSRS i na tu funkciju je došao 30. novembra 2007. nakon iznenadne smrti tadašnjeg prvog čovjeka Saveza Milana Jelića. Kovačević je na ovu funkciju biran još tri puta i to na izborima 2010. 2012. i 2016. Prvi predsjednik Saveza bio je Branko Lazarević do 1992. do 1998. dok je Jelić tu funkciju obavljao od 1998. do 2007.