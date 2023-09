"Delije" mahale novčanicama, navijači Sitija uzvratili: Kupićemo vaš klub (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Mančester sitija 3:1 u prvom meču ovogodišnjeg izdanja Lige šampiona uprkos vrlo dobrom utisku koji su ostavili na stadionu "Etihad".

Crveno-bijeli su čak i poveli u finišu prvog poluvremena golom Osmana Bukarija, međutim u nastavku je uslijedio veliki i ruku na srce očekivani preokret.

Dio šoua ukrale su pristalice na tribinama, posebno navijači Crvene zvezde koji su sve vreme navijali i bili vjetar u leđa svojim igračima. Prije meča u ogromnom korteu su došli do stadiona, vrlo burno su proslavili prvi pogodak, a pažnju su privukli i u jednom momentu kada su prema fanovima "građana" uperili novčanice.

Jasno je da su time aludirali na ogroman novac koji su Arapi slili u kasu Mančester sitija tokom posljednjih petnaestak godina. Rivali su na to imali vrlo zanimljiv, ali i pomalo čudan odgovor.

"Kupićemo vaš klub, spalićemo ga", uzvikivali su navijači Mančester sitija.

Red Star fans wave money at City fans: The City fans responded with “we’ll buy your club, we’ll burn it down” pic.twitter.com/BTrX0OVWjB