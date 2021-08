Demirović: Nema predaje i straha

Fudbalska reprezentacije Bosne i Hercegovine sutra sa početkom u 20.45 časova u gostima protiv Francuske nastavlje kvalifikacije za plasman na Svjetsko prvenstvo.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović s nestrpljenjem je očekivao novi poziv i nastavak kvalifikacija, kako bi se ponovo družio sa saigračima, te potvrdio da zajedništvo i pozitivna energija, koje često naglašava selektor Ivajlo Petev, zaista postoje u ekipi.

"Jedva sam čekao da opet budemo zajedno. Bez obzira na to što smo uvijek u kontaktu, pričamo, zovemo jedni druge, ipak je puno bolje kad se ovako okupimo i više vremena provedemo skupa. Iskreno sam ih poželio i s nestrpljenjem sam čekao ove utakmice", kaže Demirović.

Nakon prijateljskog duela u junu sa Danskom, uslijedio je odmor koji je Demirović iskoristio za putovanje u Dubai, te druženje sa familijom u Hamburgu.

„Super sam proveo ljeto, ali sada sam u potpunosti posvećen radu i treninzima u klubu. Trenutno nisam baš puno igrao, imali smo tri kola, dobro nam ide, a ja želim da više igram, dajem golove i budem prvi špic. Znam da moram još mnogo da radim i na treninzima i na utakmicama kako bi to sve postigao. Vrijeme je ispred mene, imam samopouzdanja i vjerujem da ću uspjeti", kaže Demirović.

Razmišljajući o naredne dvije kvalifikacione utakmice Ermedin Demirović glasno ističe da se ne treba nikoga plašiti.

„Znamo da igramo protiv svjetskih prvaka, ali isto tako bez obzira na to koliko su oni jaki nema predavanja niti treba da bude straha. Svaki od nas koji bude igrao treba da da maksimum, svi moramo vjerovati da možemo, a siguran sam da svi hoćemo da se borimo te da imamo veliki motiv. Trebamo biti čvrsti, bez obzira kako se rezultat bude kretao, ne odustajati do kraja, probati da ih iznenadimo i možda izvučemo bod. Naš cilj protiv Kazahstana je pobjeda, posebno što igramo kod kuće i što će biti publike. Za mene će to biti prvi put da igram u Zenici jer sam slušao kakva atmosfera tamo vlada kad igra reprezentacija. Jako sam sretan zbog toga, uz podršku navijača vjerujem da ćemo tu utakmicu pobijediti", smatra Demirović.