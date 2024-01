Denil Kastiljo pojačanje Partizana: Idemo po titulu

Vjerujem da ćemo osvojiti titulu, Partizan je za mene šansa da se dokažem i napredujem, poručio je Denil Kastiljo, novo pojačanje Fudbalskog kluba Partizan iz Ekvadora, koji je stigao na pozajmicu iz Šahtjora.

Nakon što je u sklopu priprema na Kipru odradio prvi trening i upoznao stručni štab i saigrače Kastiljo se na španskom, uz prevod Alberta Nada obratio crno-bijeloj javnosti. Prije svega objasnio je kako je došlo do kontakta sa Šahtjorom i dolaska u Evropu.

„Igrao sam u LDU Kitu, najvećoj ekipi u Ekvadoru, dobio sam šansu da zaigram i za mladu reprezentaciju. Neko je sve to pratio i tako sam dobio priliku da zaigram za Šahtjor i da dođem u Evropu. Veliki je to bio izazov za mladog igrača i mladog čovjeka jer sam se morao odvojiti od porodice, otići na drugi kontinent, ali to je sastavni dio života sportiste. Naravno da je teško odvojiti se od porodice ali to je normalno. Moja porodica je srećna što sam tu i podržavaju me“, istakao je Denil Kastiljo.

Kako je došlo do prelaska u Partizan?

KASTILJO: Iznenadila me je vijest da me želi Partizan, ali bilo mi je veoma interesantno i primamnjivo. Nisam puno razmišljao, drago mi je što sam došao ovde, želim da postanem dio ove velike familije, ovo je šansa za mene da se dokažem i napredujem.

Šta navijači Partizana mogu da očekuju od tebe?

KASTILJO: Jak sam igrač koji je veoma brz. Dolazim sa puno velikih očekivanja. Dolazim da napravim nešto značajno sa ovom ekipom. Želim što više minuta kako bih mogao da pokažem sve što znam i da na taj način pomognem ekipi u ostvarenju ciljeva. Mnogi misle da sam profil igrača kao što je Serhio Buskets, pa se nadam da ću to uspjeti i pokazati.

U Partizanu Vas je dočekalo nekoliko ljudi koji pričaju španski. Koliko Vam je to olakšalo dolazak?

KASTILJO: Naravno da mi to znači. Mnogo brže ću shvatati neke stvari, brže se prilagoditi. Naravno, potrudiću se da što prije naučim srpski. Na taj način stvari će ići još brže i jednostavnije. Sa Saldanjom sam već razvio dobar odnos. Obojica smo sa istog kontinenta, sličnim jezikom govorimo, sa njima imam najbolji odnos, ali jedva čekam da se upoznam sa svima.

Šta znate o Partizanu?

KASTILJO: Znam da je Partizan veliki klub. Klub sa dugom tracicijom i sjajnim navijačima. Radujem se što šu imati priliku da igram, to je ono što je najvažnije.

Zašto niste dobili veću priliku u Šahtjoru?

KASTILJO: Period prilagođavanja je bio težak. Došao sam sa drugog kontinenta izuzetno mlad. Bio mi je potreban period da se prilagodim. Vjerujem da ću u Partizanu dobiti šansu da pokažem sve šta znam i opravdati očekivanja u potpunosti.

Imali ste priliku nastupiti za Šahtjor u utakmicama protiv Totenhema i AZ Alkmara?

KASTILJO: Da, bila je to velika stvar za mene. Mislim da sam se dobro snašao. Sve je to iskustvo, siguran sam da ću kako vrijeme prolazi biti sve bolji i bolji. Radujem se velikim utakmicama i u dresu Partizana. Vvjerujem da ćemo uspjeti da osvojimo ligu prije svega, a da ćemo poslije toga igrati kvalifikacije za UEFA Ligu Šampiona.

Da li je ste oduvijek igrali na trenutnoj poziciji u veznom redu?

KASTILJO: Zanimljova je moja fudbalska priča. Bio sam golman kao mlad. Međutim, to se promijenilo i ovo sada je pozicija na kojoj se najbolje osjećam i vjerujem da mogu dati najviše.

