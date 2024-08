Denis Ćorić: Lopta nije htjela u gol

Fudbaleri Željezničara poraženi su na „Grbavici“ u prvom kolu WWin lige Bosne i Hercegovine.

Meč sa Širokim Brijegom komentarisao je šef struke, Denis Ćorić, kojem je ovo bio debi na klupi „plavih“.

„Nije ugodno izgubiti utakmicu, pogotovo pred domaćom publikom. Prvo ću čestitati Širokom Brijegu na pobjedi. Nismo bili dobri u prvom poluvremenu, osjetio se taj neki grč, nervoza kod igrača, protok igre kroz pas nam je bio nedovoljno dobar. Jednu zamjerku imam na račun svoje ekipe u prvom poluvremenu. Sa igračem više smo primili gol, to ozbiljna ekipa sebi ne smije dozvoliti. U drugom poluvremenu smo napravili neke korekcije, napravili smo dosta šansi, nismo dali gol. Široki se branio, imao je neke kontre, mogao je dati i drugi gol. Nek nam putokaz bude drugo poluvrijeme, moramo se dalje boriti i to je to“, rekao je Ćorić.

Ističe da njegova ekipa još nije dovoljno spremna.

„Još nismo na optimalnom nivou. Sve ekipe će se tražiti dva-tri kola. Osjeti se grč, nervoza kod igrača. Bože moj, idemo raditi, nadam se da će nam drugo poluvrijeme biti putokaz i da će se ovi momci podići. Idemo raditi, glavu gore, tek je početak i još je mnogo vremena pred nama. Prvo kolo je, žao mi je što nismo dali barem jedan gol, ali vratit će nam se to negdje. Lopta nije htjela u gol, ekipi nemam šta zamjeriti, borili su se, trudili, to je to. Idemo dalje“, kazao je Ćorić.

