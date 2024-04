Derbi koji je imao sve, a završen je trijumfom Crvene zvezde (VIDEO)

Fudbaleri Crvene zvezde pobijedili su ekipu Partizana sa 3:2 u okviru 31. kola Superlige Srbije.

Stara priča, nova epizoda. Najvećom utakmicom srpskog fudbala počeo je plej-of domaćeg šampionata.

Baš kao i prethodni derbi i ovaj je bio dosta zanimljiv. Puno uzbuđenja na obe strane, puno drame, haosa, penala te neizvjesnosti.

S obzirom na ritam igre pao je ubrzo i očekivani gol. Prilikom jednog centaršuta Baždar je bio praktično sam na drugoj stativi i udarcem glavom doveo je Partizan u vođstvo.

Međutim, ta prednost nije dugo trajala, jer je Mirko Ivanić oduzeo loptu odbrani Partizana te je prilikom prodora igrač Crne Gore bio srušen i sudija je pokazao na bijelu tačku.

Odgovornost je preuzeo ko drugi do Gejlor Kanga, koji je uspio da matira Krunića i donese Zvezdi, ispotaviće se, prvi egal u utakmici.

U nastavku se krenulo malo opreznije i sporije, viđen je i jedan prekid zbog dima od pirotehnike. A onda je u 56. minutu Ksandera Severinu postigao predivan gol za novo vođstvo crno-bijelih od 2:1.

No, da bi utakmica bila zaokružena nedostajalo je samo da nekome bude poništen gol, a to se I desilo. Aleksandar Katai je postigao gol u 69. minutu, ali to je poništeno jer je Šerif Endijae bio u ofsajdu.

Domaćin je stigao do izjednačenja u 90. minutu nakon što se Endijea zatresa mrežu za 2:2.

A potom – 15 minuta nadoknade. Crvena zvezda je dobila novi penal, a siguran izvođač jovog puta bio je Aleksandar Katai koji je crveno-bijele poveo putem pobjede od 3:2.

Treći vječiti derbi ove sezone i prvi put da smo dobili pobjednika.

U narednom kolu Crvena zvezda gostuje Vojvodini, a Partizan na svom terenu dočekuje ekipu TSC-a.

