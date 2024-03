Derbi prvenstva u Mostaru: Borac gostuje Zrinjskom

Fudbaleri Borca večeras gostuju u Mostaru u derbiju 22. kola WWin lige BiH ekipi Zrinjskog.

U „crveno plavom“ taboru sa nestrpljenjem čekaju prvi sudijski zvidžuk na stadionu „Pod Bijelim brijegom“, a svi igrači su motivisani da u derbiju prvenstva pruže najbolje izdanje.

„Mi u svaku utakmicu ulazimo sa ciljem da ostvarimo pobjedu. Čekaju nas dva vezana gostovanja i dva velika derbija, u prvenstvu i Kupu. To su za mene najljepše utakmice. Idemo u goste ekipi koja je prošle sezone osvojila titulu, a mi želimo da to uradimo ove. Smatram da ne postoji ništa bolje od toga nego da kod jedne takve ekipe, na njihovom terenu, pokažeš da zaslužuješ titulu. Moj mentalitet je takav da samo razmišljam o pobjedi. Tako sam odgojen dok sam odrastao i od kada igram fudbal. To je i naš cilj u Mostaru. Samo neka rezultat bude pozitivan.“, rekao je Jovan Nišić uoči meča u Mostar.

Optimizma ne manjka ni u napadačkoj liniji tima.

Jovo Lukić očekuje još jednu tešku utakmicu u Mostaru svjestan svih kvaliteta narednog rivala.

„Pripremali smo se čitavu sedmicu za utakmicu sa Zrinjskim. Očekuje nas težak zadatak i pravi derbi prvenstva. Za nas je važno da ostanemo neporaženi, ali ćemo dati sve od sebe da ostvarimo pobjedu kojom bi stigli nadomak osvajanja titule.“, poručio je Lukić.

Premijerligaški derbi u Mostaru na programu je večeras sa početkom u 19 časova.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.