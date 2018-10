Derbi u Mostaru po volji Sarajeva?

Nakon dvije sedmice pauze, ovog vikenda se nastavlja fudbalska Premijer liga, a utakmice 14. kola obilježiće duel posljednjih godina dvije najbolje bh. ekipe - Zrinjskog i Željezničara.

Ovaj duel posebno će pratiti Sarajevo, koje bi u slučaju trijumfa nad Slobodom napravilo još veću bodovnu razliku u odnosu na konkurente (u slučaju remija), a posebno u slučaju novog kiksa gradskog rivala. Veliki subotnji derbi sa mnogo optimizma dočekuje Zrinjski.

Trener Blaž Slišković naglasio je da nikakvog potcjenjivanja ne smije biti s obzirom na to da se Željezničar u posljednjih nekoliko kola nalazi u rezultatskoj krizi.

"Cijenim i poštujem ekipu Željezničara, jer u posljednjih nekoliko godina su oni bili glavni konkurenti Zrinjskom u borbi za naslov prvaka. To je ekipa koju ni u kojem slučaju ne smijemo potcijeniti. Mišljenja sam da u derbiju prije svega nećemo zakazati kada je u pitanju volja i htijenje. Od prve do zadnje minute željećemo pobjedu, htjeti pozitivan rezultat, i to je ono što mi donekle ulijeva samopouzdanje i daje određeni optimizam da i rezultatski možemo izaći kao pobjednici", poručio je Slišković.

Sa druge strane, biće zanimljivo da li je timu sa "Grbavice" prijala pauza prije koje nisu pružali igre s renomeom kluba. Novi poraz bi definitivno udaljio "Želju" od borbe za titulu.

"Nema iznenađenja, vrlo dobro ih znamo, znamo da na svom terenu igraju dobro i uvijek idu na pobjedu. Pokušat ćemo tražiti svoju šansu. Mislim da smo u situaciji da konačno imamo 20 igrača koji su spremni za igru. Svi su svjesni koliko nam je važan naredni period", istakao je trener Željezničara Milomir Odović.

Lider na tabeli Sarajevo, koje je prije pauze bilo u velikom naletu, priželjkuje da će i nakon duela sa Slobodom ostati na vodećoj poziciji.

"Sloboda je ekipa koja u posljednje vrijeme igra dobro, čvrsto i agresivno, primaju malo golova, daju malo golova, igraju na rezultat, ali mi, ako budemo na našem nivou, ne bi trebalo da imamo probleme. Mi znamo gdje smo i gdje želimo ostati, mi o tome odlučujemo i u toj smo sada situaciji", naglasio je strateg bordo tima Husref Musemić. Biće zanimljivo i na ostalim terenima, posebno na Vrbasu, gdje će Krupa protiv Radnika pokušati prekinuti niz od četiri poraza. Takođe, Zvijezda 09 će u derbiju začelja ugostiti ekipu Goška, a eventualnom pobjedom bi konačno pobjegli sa dna tabele.

Parovi 14. kola: Zrinjski - Željezničar (15), Tuzla City - Mladost (15), Zvijezda 09 - Gošk (15), Sarajevo - Sloboda (17); nedjelja: Krupa - Radnik (15), Čelik - Široki Brijeg (17).

BHT Premijer liga

1. Sarajevo 13 9 3 1 32:9 30

2. Zrinjski 13 9 1 3 22:11 28

3. Željezničar 13 7 4 2 21:11 25

4. Široki Brijeg 13 5 6 2 14:6 21

5. Sloboda 13 5 3 5 8:9 18

6. Radnik 13 4 5 4 12:11 17

7. Čelik 13 4 5 4 12:16 17

8. Mladost 13 3 4 6 12:22 13

9. Tuzla City 13 3 3 7 10:16 12

10. Krupa 13 2 5 6 17:22 11

11. Gošk 13 2 4 7 10:23 10

12. Zvijezda 09 13 1 5 7 10:24 8