Deset imena za novog trenera Reala

Karlo Anćeloti je uvjeravao novinare da se poslije brodoloma protiv Sitija ništa nije promijenilo, odnosno da je prije 15 dana Perez javno rekao da će Italijan ostati trener. Međutim, svjetski mediji donose deset imena koja bi mogla zamijeniti "Don Karla" na klupi "Blankosa".

Naravno da je mnogo negativnih tonova u štampi povodom taktike, nekih kadrovskih rješenja u timu poput izostavljanja Tonija Ridigera koji je "pacifikovao" Halanda u prvom meču, igranja Kamavinge van pozicije u odbrani uz aut-liniju. Jasno, lako je poslije bitke biti general i tu je Anćeloti u pravu. Ono što se čini je da je razlika u kvalitetu dva tima prevelika da bi se moglo govoriti o greškama trenera kao razlogu poraza. I da je igrao Ridiger recimo, engleski šampion je bio toliko bolji da to ne bi promijenilo ništa.

Fabio Kapelo je sinoć posavjetovao nekadašnjeg učenika da sam ode i otvori novo poglavlje, da li u reprezentaciji Brazila ili možda u Italiji (zna se Karlova želja da trenira Romu za koju je igrao), dok uvijek kritična madridska štampa smatra da je vrijeme da Real otvori novi ciklus, da je ovo kraj jedne ere i da bi bilo pogrešno sa starim licima krenuti po nove pobjede.

Anćeloti je ove sezone osvojio Kup Kralja, kao i Superkup Evrope i svjetsku titulu.

Kada je smijenjen u prethodnom mandatu osvojio je isto, osim Kupa Kralja. I tada je u polufinalu eliminisan, i to od Juventusa. I tada je izgubio Superkup Španije, ali generalno gledano ovo je bolja sezona.

Da li će to biti dovoljno?

Luka Modrić je rekao poslije poraza da Italijan zaslužuje da ostane, li to neće pomoći Anćelotiju ako Perez riješi da ga smijeni. Prošli put su Ronaldo i Ramos molili predsjednika da Italijan ostane, ali je novu sezonu počeo Benitez. Kod Florentina su svi promjenjivi sem njega samog.

Anćelotija bi moglo da spasi što Real nema rješenja.

Ovo su treneri koji dolaze u obzir, ali nijedan ne ispunjava uslove, odnosno nijedan ne bi bio napredak u odnosu na Anćelotija. Postoji i njih par koji nisu realna meta.

Hajde da krenemo od Zinedina Zidana. Francuz je otišao prije par godina poslije drugog mandata i mada se pominjao povratak, to se neće desiti, kao ni drugi dolazak Murinja. Postojala je priča da bi na kraju Perez mogao da se okrene nekome od bivših trenera, ali sa Portugalcem nema pregovora. Time je otpala varijanta da on sjedne na klupu i pripremi Arbelou koji ima velike uspjehe sa timom do 19 godina za buduću funkciju. Arbeloa sam je neiskusan, dok je Raul koji je za mnoge logičan izbor čini se otpisan. Naime, sa Kastiljom, drugim timom Reala nema neke rezultate, on će navodno ako ne postane trener narednog ljeta napustiti Real. Čini se da Perez ne haje.

Utihnula je priča oko Nagelsmana. Nijemac je dobio otkaz u Bajernu, kao trener Hofenhajma navodno je imao ponudu, odgovorio je da je rano, sada bi pješke vjerovatno u Madrid, ali akcije su mu pale poslije neuspješne odiseje u Bavarskoj.

Antonio Konte je još jedno slobodno veliko ime na tržištu, samo Perez ne želi trenera koji će se prije ili kasnije sudariti sa klupskim strukturama i koji je poprilično nabusit. Po medijima, najveći problem Kontea je Evropa, Real je klub koji živi od međunarodnih titula.

Jedno od rješenja, možda i najsvježije bio bi naravno Marselo Galjardo. Sa Riverom je osvojio sve, završio veliku misiju među "Milionerima" i dalje čeka pravu ponudu. Povezuju ga sa velikim brojem klubova što je i normalno, ali nije pregovarao ni sa kim, mada je PSŽ ozbiljno zagrijan. Ipak, kada Real zove sve se mijenja.

Od ostalih rješenja, Alegri je dva puta odbio, pa i ako ode sa klupe Juventusa, teško da će dobiti poziv, De Zerbi je premlad, a priča o Luisu Enrikeu je izmišljotina. Jer, on se na takav način rastao sa Realom kao igrač 1996. da se prosto ne može zamisliti da bilo ko u klubu pomisli na nekadašnjeg selektora, prenose "Sportske".

Sve u svemu, u poređenju sa Anćelotijem, ako izuzmemo Zidana koji ne želi da se vrati, mada tako tvrde mediji u Španiji, čini se da nema nekog sjajnog rješenja i da bi i to moglo da poveća šanse "Don Karla" da do kraja ugovora, narednog ljeta bude na klupi Reala.