Desetkovani Liverpul "blitzkriegom" zgazio Luton

​Fudbaleri Liverpula su sjajnim "blitzkriegom" ubjedljivo savladali Luton na "Ejnfildu" sa 4:1 (0:1) u 26. kolu Premijer lige.

Desetkovani Liverpul, bez Alisona, Trenta, Soboslaja, Salaha, Žote i Darvina uspio je da prevaziđe prepreku zvanu Luton i to četiri dana prije finala Karabao kupa koje igraju u nedjelju sa Čelsijem.

Povrede ih more čitave sezone, često nema više od jednog ključnog igrača, ali ne posustaju u trci za trofej. Stoga, ukoliko bi do titule zaista i došlo, ona bi bila ravna čudu, od Lesterovog trofeja, najvećem baš iz tog razloga. Jer, pogledajte samo koliko Mančester Siti zavisi od Kevina de Brujnea, a Liverpulu u kontinuitetu nedostaje više bitnih igrača. Sve to u konkurenciji sjajnog Arsenala i Sitija čiji je roster dosta širi.

Elem, nije krenulo dobro na "Ejnfildu" pošto je Kvivin Keleher na golu Liverpula pogrešio, a Ogbene se našao na drugoj stativi i postigao 0:1. Držao je Luton taj rezultat uprkos brojnim šansama koje je propuštao, prije svih, Luis Dijaz, sve do 56. minuta, a onda je Virdžil van Dajk poslije kornera zakucao loptu u mrežu rivala, a ubrzo je slično učinio i njegov zemljak Kodi Gakpo.

Dvije asistencije Aleksisa Mek Alistera koji se nedavno vratio poslije povrede.

Ubrzo je Luis Dijaz ipak pogodio na ovom susretu za mir u kući, a sve je okončao Harvi Eliot u nadoknadi meča.

Liverpul ima četiri boda više od Sitija u ovom trenutku, pet od Arsenala, ali uz meč više.

