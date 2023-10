Detalji napada u Marselju: Majmunski urlici i nacistički pozdravi (FOTO/VIDEO)

"Gađenje i sram", stoji na naslovnici francuskog "L‘Équipea" jutro nakon velikog incidenta koji je izbio prije utakmice desetog kola francuskog prvenstva između Marselja i Liona.

Tokom dolaska uprave i igrača gostujuće ekipe na marsejski "Velodrom", izbili su incidenti u kojima je najviše povrijeđen glavni trener "Lavova", Fabio Groso. Italijan je zadobio posjekotinu 3 cm iznad lijevog oka i jedva vidi na to oko.

Prema navodima portala "RMC Sport", na autobus Liona bačena su dva kamena, a jedan od njih povrijedilo je trenera i raskrvario mu glavu.

Disgust and Shame. The front page of Monday's L'Equipe after Marseille vs Lyon was postponed following an attack on the OL bus in which head coach Fabio Grosso was injured. A powerful cover. pic.twitter.com/xYH07aF2h0