Diazov otac konačno pušten, dirljiv susret sa porodicom (VIDEO)

Manuel Luis Diaz, otac Liverpulove zvijezde Luisa Diaza, sinoć je napokon oslobođen od strane kolumbijskih gerilaca koji su ga 13 dana držali u zarobljeništvu.

On je kući stigao pod vojnom pratnjom, a tamo mu je porodica priredila doček i uslijedila je prava lavina emocija kod svih prisutnih.

Zagrlja je dugo trajao, a mogle su se čak primjetiti i suze radosnice što je kompletna porodica, konačno, ponovo na okupu.

Luis Diaz's father has been released by kidnappers after 13 days in captivity pic.twitter.com/cqxhklOdA3