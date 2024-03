Dibala ne igra za Argentinu zbog povrede

Fudbaler Rome Paulo Dibala pauziraće najmanje deset dana zbog povrede aduktora, zbog čega neće moći da igra za reprezentaciju Argentine u naredna dva prijateljska meča.

OFFICIAL: Injury to the adductor of the right thigh for Paulo Dybala : He misses the Sassuolo match and the call up for Argentina. #Roma [@SkySport] pic.twitter.com/e9Okp9E2tf