Dijego Kosta kašljao prema novinarim i glumio da je zaražen

Napadač Atletiko Madrida Dijego Kosta ponio se neprofesionalno i sramotno poslije meča sa Liverpulom u kojem je njegov tim poslije produžetaka izborio četvrfinale Lige šampiona.

Kosta je zamijenjen tokom meča na Enfildu, gdje je pružio slabu partiju, a upravo je čovjek koji ga je zamijenio donio Atletiku preokret i veliku pobjedu, iako je na terenu nisu zaslužili prema onome što su pokazali u 90 minuta revanša.

Temperamentni Kosta je bio bijesan na Dijega Simeonea poslije izmjene, a kamere su prikazale i da se nisu pozdravili.

Poslije meča, novinari su željeli da čuju njegove utiske sa meča, vjerovatno i da ga pitaju o tome što se nije pozdravio sa trenerom, ali je on pribjegao sramnoj taktici.

Kašljao je u pravcu novinara koji su ga zvali za izjavu i prošao je kroz miks zonu, praveći parodiju zbog opšte panike u svijetu zbog virusa korona, prenosi "Telegraf.rs".

This guy has always been nuts. Imagine coughing at reporters after the game. pic.twitter.com/JVy5iQqczE