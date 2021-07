Dijego Simeone produžio ugovor sa Atletikom

Kao što je i najavljeno poslije osvajanja titule, argentinski stručnjak Dijego Čolo Simeone ostaće na klupi šampiona Španije Atletiko Madrida u narednih 3 godine.

On je produžio ugovor sa "jorgandžijama" do 2024. godine, potvrdio je zvanično klub.

On je u klubu od 2012. godine kada je stigao iz Rasinga.

Za to vrijeme osvojio je 2 titule prvaka Španije, jedan Kup Španije kao i dva puta Ligu Evrope. Uspio je klub iz Madrida da dovede i do finala Lige šampiona, ali poražen od Real Madrida, prenosi Telegraf.

U karijeri je još vodio Estudijantes, River Plejt, San Lorenco i Kataniju.

#Simeone2024 Simeone and his coaching staff sign contract extensions until 2024. What a way to start the season! pic.twitter.com/V6uD5R58x9