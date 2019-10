Dileta Leota pokorila Italiju, sada bi Mesija, Nejmara...

Jednog dana bih voljela da intervjuišem igrače koji igraju u inostranstvu, kao što su Lionel Mesi, Serhio Ramos, Muhamed Salah, Hari Kejn, Nejmar ili legende poput Dejvida Bekama, Alana Širera i Aleksa Fergusona. Rekla je ovo trenutno najpopularnija i najatraktivnija sportska novinarka na svijetu Dileta Leota.

Fatalna Italijanka, koja radi za striming servis DAZN koji prati dešavanja u italijanskoj Seriji A, nedavno se našla u centru pažnje na utakmici između Napolija i Breše. Kada je prolazila stazom ispred tribina kultnog "San Paola", navijači Napolija su od nje tražili da im pokaže grudi. Dileta se samo nasmijala i pokazala palac prema dolje, jasno poručivši publici na stadionu da neće vidjeti ono što i te kako žele. Nekoliko dana poslije Dileta ističe da se radi o nesporazumu.

"To je bio nesporazum. Navijači Napolija podržavali su me tokom cijele utakmice i sve je to bila šala. Moja reakcija bila je dio ironije tog trenutka", objašnjava ljepotica.

Plavokosa bomba prije tri godine našla se u središtu skandala kada joj je hakovan telefon, nakon čega su u javnost procurile njene gole fotografije, a jedan od prvih koji je stao u njenu odbranu bio je Mario Baloteli.

"Podnijela sam tužbe, ne samo da bih zaštitila svoju privatnost, već i kao jedna od mnogih žena koje treba da uzvrate zbog istih problema", rekla je tada Dileta.

Diplomirana pravnica iz Katanje novinarsku karijeru započela je 2010. godine, kada je radila za jednu sicilijansku lokalnu mrežu. Potom je prešla na Skaj Sports, na kojem je bila zadužena za praćenje Serije B. Danas je na DAZNu stigla do elitnog ranga italijanskog fudbala, te je dobila priliku da intervjuiše najveće zvijezde italijanske lige.

"Osim sjajnih igrača, imala sam priliku da upoznam najuspješnije fudbalske menadžere poput Žozea Murinja i Karla Anćelotija", kazala je plavokosa bomba, kojoj definitivno niko od fudbalera ne može reći ne.

Koliko je popularna najbolji govori podatak da je putem Instagrama prati pet miliona ljudi, koji svakodnevno uživaju u njenim objavama.