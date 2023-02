Dinamo gospodar Hrvatske, Hajduk doživio sramotu

Fudbaleri Dinamo Zagreba su još jednom pokazali da trenutno nemaju konkurenciju u Hrvatskoj, pošto su u najvećem derbiju tamošnje lige slavili protiv Hajduka iz Splita sa ubjedljivih 4:0 na svom terenu, čime su praktično i jednu ruku stavili na pehar prvaka lige.

Splićani su stigli u Zagreb prepuni optimizma, želje da se bore za pobedu koja bi donijela neizvjesnost u šampionskoj trci, gdje Dinamo ima čak osam bodova više uz utakmicu manje, no, već u prvih 10 minuta su snovi o toj borbi pali u vodu.

Ivan Leko, trener Hajduka, očigledno nije dobro posložio svoj tim, što je golom već u 8. minutu susreta. Dino Perić je poslao loptu u šesnaesterac, tamo je Arijan Ademi uspio da je prihvati pored štopera Hajduka, potom ju je pomjerio na svoju lijevu nogu i lako je savladao Ivana Sentića za 1:0.

Nije to bio kraj Hajdukovih muka, pošto je isti igrač učestvovao kod gola. Ovoga puta Ademi nije postigao gol, ali jeste Mladen Baturina. Lepa akcija Dinama je krenula sa lijeve strane, polako je išla ka desnoj, lopta je krenula ka Ademiju koji je svojim štopovanjem uspeo da izbaci igrača Hajduka i tako je ostavi Baturini na polu-volej, dok je Sentić ponovo bio nemoćan. Bio je to 10. minut susreta.

Dinamo se nije zaustavio ni ovdje, nastavili su da napadaju i to im se isplatilo u 38. minutu. Ostala je velika rupa na desnoj strani Hajduka, iskoristio je to Luka Ivanušec, koji je dobio odličnu loptu od strane Baturine, pohrlio je ka šesnaestercu, napravio lažnjak, a onda izuzetno finim udarcem savlada golmana Sentića, po treći put.

To je bilo sve za prvo poluvrijeme, kada su pomislili da je to to, uslijedio je novi gol. Opet Luka Ivanušec, ali sada u 63. minutu, na asistenciju Bruna Petkovića, čime su dodali i završni udarac Bilima iz Splita.