Dinamo ide na noge CSKA, Moskovljane predvodi "vatreni"

Zagrebački Dinamo večeras u Moskvi idu na noge ruskom CSKA kojeg predvodi čovjek u fantastičnoj formi "vatreni" Nikola Vlašić.

Sestra Blanka bila je najbolja visašica planete, a Nikola kaže kako se ovih dana osjeća tako da pred svaku utakmicu ima filing da će dati dva gola.

Mozzart kladionice daju kvotu na pobjedu CSKA 2.05 , a kvota na pobjedu Dinama je 3.80.

Za CSKA Moskva igra još jedan Hrvat, Kristijan Bistrović.

"Oni su jedan od najboljih ruskih timova. Izgledaju dobro kao tim, imaju sjajne pojedince. Npr. Nikolu Vlašića, koji u kontinuitetu igra jako dobro, rješava utakmice kad timovima i ne ide dobro. On to riješi svojom genijalnošću, svojim kvalitetom. Trebamo obratiti pažnju na njega i ostale, ali siguran sam da imamo kvalitet da možemo napraviti dobar rezultat. CSKA ima brzinu i individualni kvalitet. Imao sam određenih problema s nekim igračima, ali nadam se kako će do utakmice sve biti u redu", kaže Dinamov trener Zoran Mamić.

