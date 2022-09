Dinamo iznenadio fudbalsku Evropu, Čelsi pao na "Maksimiru"

Utakmicama u Zagrebu i Dortmundu otvorena je nova sezona Lige šampiona, a nevjerovatnu pobjedu upisao je Dinamo nad slavnim Čelsijem na "Maksimiru", bilo je 1:0.

Već u 13. minuti Maksimir je proključao. Bruno Petković je uputio loptu u prostor, a Mislav Oršić je udarcem s lijeve strane pogodio mrežu londonskog kluba.

Čelsi je u potpunosti preuzeo kontrolu igre, do odlaska na odmor nije bilo većih šansi.

U 50. minuti Pjer-Emerik Obamejang pogađa u debiju za "Plavce", ali je gol poništen zbog ofsajda.

S druge strane, mogao je Dinamo povećati prednost, ali je udarac Stefana Ristovskog odbranio golman Kepa Arizabalaga i odbio ga u prečku.

Do kraja utakmice Čelsi je pokušao doći do remija, ali je sve to bilo "jalovo" tako da je Dinamo senzacionalnom pobjedom otvorio takmičenje u grupi.

U drugom meču programa Dortmund je slavio rezultatom 3:0 protiv Kopenhagena.

Dva gola domaći su postigli u finišu prvog poluvremena. U 35. minuti pogodio je Marko Rojs, a u 42. na 2:0 postavlja Rafael Gereiro.

Trijumf je ovjerio Džud Belingam u 83. minuti i tako postavio konačan rezultat 3:0.