Dinamo nakon blamaže smijenio Čačića

Nekoliko sati nakon šokantnog poraza Dinama od Šibenika rezultatom 2:1 i eliminacije u polufinalu Kupa, Ante Čačić smijenjen je sa pozicije trenera ovog kluba.

Čačić se u Dinamo vratio krajem prošle sezone i bez problema je odveo ovaj klub do naslova prvaka, a uspio je izboriti i nastup u Ligi šampiona.

U prvom dijelu sezone stvorio je ogromnu prednost nad rivalima, ali 2023. godina je bila jako loša za Čačića i Dinamo.

Veliki pad u igri Dinama je doveo do toga da je Hajduk smanjio prednost u ligi, a zatim je Šibenik senzacionalno izbacio ekipu Dinama iz Kupa.

Nedavno je Čačić potpisao novi ugovor koji ga je vezao za Dinamo do kraja sljedeće sezone, a prema njemu je dobio i ovlasti sportskog direktora.

BOOOM! Ante Cacic is no longer @gnkdinamo head coach. Official confirmation in Thursday. Roy Ferencina and Sandro Perkovic will lead Dinamo VS @nkslavenbelupo. Dario Simic wants to put Stjepan Tomas in charge, but rumors are Nenad Bjelica could return to Maksimir. pic.twitter.com/GyUdJP8JwS