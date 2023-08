Dinamo se oglasio uoči duela sa AEK-om

U Zagrebu se ove večeri od 21.00 igra prvi susret Dinama i AEK-a nakon tragedije u Atini u kojoj je život izgubio 29-godišnji Grk Mihalis Kacuris.

Zvanično je u pitanju revanš 3. kola kvalifikacija za ligu šampiona, dok će odloženi prvi meč u prijestonici Grčke biti odigran 19. avgusta.

Predsjednik Dinama Mirko Barišić oglasio se uoči duela na "Maksimiru" i prozvao čelnike AEK-a koji nisu željeli da budu na bilo kom sastanku sa predstavnicima hrvatskog prvaka.

"Dinamo je to osudio i osuđuje i danas, stavili smo se na raspolaganje AEK-u i grčkoj policiji. Dinamo ne može oda određuje može li neko u Grčku ili ne. Dinamo je tu nemoćan. Mi smo dobro upoznati s tzv. subkulturom navijača, njihovim mentalitetom i imali smo određenu sumnju. To smo prenijeli na policiju. Naša policija je obavijestila grčke kolege, ali i policije zemalja na putu za Grčku. Crna Gora je pozitivno reagovala, oni su obavijestili Grke da dolaze prema granici. Dinamo je učinio sve sa svoje strane. Grčka policija nije dovoljno ozbiljno shvatila o čemu se ovdje radi", rekao je Barišić za HRT i dodao:

"Čelnici AEK-a su napustili sastanak sa UEFA bez ikakve volje. Koncentrisali su se da se Dinamo izbaci. Naši prijatelji ili sportski partneri nisu nastupali korektno, to nikad ne smijemo da zaboravimo. Pozvali smo ih na zajedničko druženje s delegatom UEFA, ali oni su i to odbili. To je još jedan loš znak, ali mi ćemo biti uporni te pokušati da ostvarimo dijalog. Nadam se da ćemo doći do objektivne istine".

Iz AEK-a su odgovorili da su sastanak napustili iz jasnih razloga, te da zbog žalosti nisu željeli da budu dio bilo kakvih javnih događaja i okupljanja.