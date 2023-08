Dinamovi navijači poslali poruku sa "Maksimira" (FOTO)

Navijači zagrebačkog Dinama poslali su poruku sa sjeverne tribine stadiona "Maksimir", uoči susreta protiv AEK-a u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Sjever uz odsutne", pisalo je na transparentu.

Takođe, nasred tribine ostavili su prazna sjedišta koja su "posvetili" uhapšenima huliganima u Atini.

Rigorozne mjere bezbjednosti su u Zagrebu prisutne, dok je gostujućim navijačima dolazak zabranjen.

15.08.2023, Dinamo Zagreb - AEK Athens, "North with the absent" - empty seat for every Dinamo fan arrested in Greece https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/bH6gTfT167