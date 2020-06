Dirljiv oproštaj od ubijenog igrača: Igrali fudbal s njegovim kovčegom

Mladi fudbaler slavnog meksičkog kluba Montereja Aleksander (16) ubijen je prije dva dana, a društvenim mrežama kruži video na kojem su se prijatelji od njega oprostili na dirljiv način.

Naime, mrtvački sanduk su postavili ispred gola, uslijedilo je jedno dodavanje i onda dodavanje prema kovčegu od kojeg se lopta odbila u gol.

Nakon što je lopta ušla njegovi prijatelji i saigrači su se sjurili prema sanduku, zagrlili ga i počeli skandirati njegovo ime.

Inače, Aleksander je prije dva dana išao u trgovinu kupiti sokove kada je započela pucnjava na ulici.

Metak koji je usmrtio dječaka stigao je iz oružja meksičke policije.

16 year old Alexander was murdered in Mexico. His teammates took him to back to where they all played football together for one last goal. R.I.P Alexander. pic.twitter.com/ypOXVwkyNf