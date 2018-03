Evropska fudbalska federacija (UEFA) pokrenula je disciplinski postupak protiv Rome zbog skupljača lopti, odnosno njegovog odugovlačenja dodavanja lopte na utakmici Lige šampiona protiv Šahtjora iz Donjecka.

Deset minuta prije kraja revaša osmine finala Lige šampiona između Rome i Šahtjora (1:0) došlo je do manjeg incidenta, kada je dječak koji skuplja lopte odugovlačio s dodavanjem, što je naljutilo igrača ukrajinksog kluba Fakunda Ferejru.

Ferejra je dječaku oduzeo loptu i pritom ga gurnuo preko reklama, nakon čega je došlo do sukoba igrača na terenu.

Fudbaler gostujućeg tima je dobio žuti karton, a kasnije se putem zvaničnog klupskog Twitter profila izvinio.

UEFA je saopštila da se slučaj odnosi na disciplinska pravila koja uređuju etičko i sportsko ponašanje svih zaposlenih u klubu.

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine i napadač Rome Edin Džeko postigao je jedini pogodak protiv Šahtjora koji je italijanskom klubu omogućio prolazak u četvrtfinale Lige šampiona.

