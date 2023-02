Divan gest: Navijači zasuli teren igračkama (VIDEO)

Navijači Bešiktaša danas su poslali sjajnu sliku koja je otputovala u svijet.

Oni su na susretu Bešiktaša i Antalijaspora na tren zaustavili meč ubacivši hiljade igračaka za djecu koja su pogođena razornim zemljotresom.

Veliki broj mališana ostao je bez roditelja, članova porodice, ali i krova nad glavom.

Humanitarne organizacije su apelovale kako su mališani ostali i bez igračaka, a igrači Besiktasa odlučili su im pružiti barem neku dozu utjehe.

Oni su ubacili veliki broj igračaka, a scene sa stadiona oduševile su svijet, prenosi N1.

In the Beşiktaş-Antalyaspor match in Türkiye, toys were thrown onto the field for earthquake victims.pic.twitter.com/VK6M9zoICg