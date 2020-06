Đanfranko Zola za "Nezavisne": Odbio sam Abramoviča, nije sve u novcu

Kažu da je fudbal devedesetih i početkom dvijehiljaditih imao dušu, a jedan od glavnih "glumaca" tog perioda bez sumnje bio je i omaleni Italijan Đanfranko Zola, koji se u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" prisjetio nekih od najbitnijih trenutaka bogate karijere.

Magična kutija, mađioničar sa Sardinije kako su ga zvali, nikad nije sanjao da igra za italijanske velikane poput Milana, Intera ili Juventusa kao većina fudbalera na Čizmi, nego je više od svega želio da nastupi u bojama prve ljubavi - Kaljarija, što mu se na kraju i ostvarilo.

Kao igrač je kasno sazrio jer je tek sa pune 23 godine isplivao iz nižih liga u Italiji i prešao je u Napoli, gdje je bio rame uz rame sa jednim od najboljih fudbalera svijeta svih vremena - Dijegom Maradonom.

"Nije mi žao zbog puta koji sam imao u karijeri. Počeo sam u malom gradu na Sardiniji i taj put me odveo u Englesku, gdje sam igrao za Čelsi. Smatram se srećnim čovjekom. Igrao sam za Napoli i Parmu, koji su tih godina bili jedni od najboljih timova u Evropi", počeo je priču legendarni Zola.

Postoji i ona priča da je na prvom treningu u Napoliju Maradona u šali rekao da su čelnici kluba konačno doveli nekoga manjeg od njega, što je zasmijalo sve prisutne. Omaleni napadač je mnogo učio od slavnog Argentinca, što se kasnije dosta primijetilo u njegovoj igri.

Maradona i Zola su bili veliki prijatelji i često su zajedno vježbali slobodne udarce. Kada je Argentinac odlazio iz kluba jasno je rekao čelnicima Napolija:

"Ne tražite nigdje drugdje mog nasljednika, evo ga, tu je, spreman je i zove se Đanfranko Zola. Jedini može da me zamijeni".

"Period u Napoliju je bio možda i najvažniji u mojoj karijeri jer sam tada naučio mnoge stvari. Maradonine riječi na odlasku iz kluba su mi dale samopouzdanja i hrabrosti da prevaziđem sve poteškoće i odgovornosti sa kojima sam se susreo kada je on otišao", izjavio je Zola.

On je jedinu titulu nacionalnog prvaka osvojio sa Maradonom i Napolijem. Sa godinama su klub pritiskali finansijski problemi pa su Napolitanci morali da prodaju najbolje igrače među kojima je bio i Zola. Parma je bila njegova naredna destinacija i mediji su godinama pisali da su navijači Napolija prvobitno u njemu vidjeli izdajnika, ali čini se da to ipak nije bilo tako.

"Ne, to uopšte nije tačno. Navijači su odmah znali da klub napuštam zbog finansijskih problema i to je jedina istina", kazao nam je Zola. Imao je tri plodonosne sezone u Parmi, koju je na kraju napustio jer se nije slagao sa trenerom Karlom Anćelotijem.

London i Čelsi bili su mu naredna stepenica u bogatoj karijeri, a njegov dolazak na Ostrvo izazvao je salve smijeha jer je već imao 30 godina, a uz to je problem za mnoge bila i njegova visina.

Upornost je ono što ga je krasilo tokom cijele karijere pa je vrlo brzo počeo da dribla Premijer ligu i tako je natjerao sve kritičare da pojedu svoje riječi. Postao je jedna od najvećih legendi "plavaca" i čovjek koji je, između ostalog, klubu donio dva evropska trofeja.

Ruski milijarder Roman Abramovič je 2003. godine kupio Čelsi i prva stvar koju je uradio bio je ulazak u pregovore sa Zolom oko milionskog ugovora koji bi mu osigurao lagodan život po odlasku u penziju.

Ipak, Italijan je imao druge planove jer je napokon mogao da ostvari dječački san i zaigra za Kaljari.

"Da, odbio sam milione koje mi je nudio Roman Abramovič. U tom trenutku u mom životu su bile stvari koje su bile mnogo važnije od novca. Dobio sam priliku da igram za Kaljari. U životu nije sve u novcu", rekao je Zola koji je više puta odlazio na probu u Kaljari, ali je svaki put bio odbijen zbog sitne građe.

Tokom više od 20 godina sjajne karijere nije samo Maradona bio vrhunsko fudbalsko ime sa kojim je dijelio svlačionicu i teren.

U Parmi, Čelsiju i reprezentaciji Italije dijelio je dobro i zlo sa mnogim sjajnim fudbalerima, ali ih je izabrao samo nekoliko.

"Sjajan odnos na terenu i van njega imao sam sa Karekom u Napoliju, Faustinom Aspriljom i Tomasom Brolinom u Parmi, tu su i Pjerluiđi Kaziragi sa kojim sam igrao u reprezentaciji i Čelsiju i Mark Hjuz, saigrač u dresu 'plavaca'. Oni su bili moji partneri na terenu i bili smo dobri prijatelji kao što smo to i dan-danas", izjavio je Zola.

Italijanski mađioničar je imao odličan odnos sa navijačima svih klubova u kojima je igrao i to najviše zbog toga što je cijelog sebe davao u svakom meču. U njegovim igrama uživali su svi koji su imali prilike da ga uživo gledaju. Maestralnim prodorima i golovima je postao miljenik publike, a s loptom je mogao da uradi šta god je poželio. Igrač takvog kalibra sigurno je mogao i morao da osvoji mnogo više trofeja, a ostaće zapisano da je u penziju otišao bez pehara Lige šampiona. Otišao je bez "ušatog", ali je osvojio srca ljubitelja fudbala širom svijeta.

"Upravo to mi znači mnogo jer je jedna od mojih najvećih motivacija bila da igranjem fudbala prenesem pozitivne emocije na sve koji me gledaju. To što sam osvojio srca navijača za mene nema cijenu", kazao je on.

Po odlasku u penziju 2005. godine obreo se u trenerskim vodama. Bio je pomoćnik selektora U21 reprezentacije Italije, a zatim je samostalno vodio Vest Hem, Vatford, Kaljari, Al Arabi i Birmingem, a posljednji angažman imao je u Čelsiju, gdje je bio pomoćnik Mauriciju Sariju.

"Kada sam završio karijeru mislio sam da posao trenera jednostavno nije za mene, ali sam vrlo brzo shvatio koliko mi fudbal nedostaje i počeo sam da učim. Teške trenutke pandemije virusa korona sam iskoristio kako bih učio. Volim da učim i to me održava u životu. Kao i svaki čovjek imam snove, ali ih čuvam za sebe", zaključio je u razgovoru za "Nezavisne" Đanfranko Zola.

Samo jedan od srećnika

Pandemiju virusa korona Đanfranko Zola je proveo kod kuće sa porodicom i smatra se jednim od srećnika jer zna da mnogi nisu tako mirno proveli prethodna tri mjeseca.

Istakao je da oporavak od svega neće biti tako brz proces.

"Ovo je grozna situacija. Virus korona je paralisao cijeli sistem i sve ovo će ostaviti velike posljedice. Ekonomija mnogih sektora će se promijeniti. Za mene lično cijela situacija je prošla dosta mirno, ali sam svjestan da sam samo jedan od srećnika. Oporavak od virusa neće biti nimalo brz proces i nadam se da griješim. Sport će uskoro da počne, ali je sigurno da će se osjetiti mnoge posljedice", rekao je Zola.