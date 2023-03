Đani Infantino ostaje još četiri godine na čelu FIFA

Švajcarac Đani Infantino biće i u naredne četiri godine predsjednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), saopšteno je danas.

U saopštenju se navodi da je Infantino na današnjem Kongresu FIFA u Kigaliju izglasan aklamacijom kao jedini kandidat za predsjednika.

"Ovo je nevjerovatna, čast, privilegija i odgovornost. Obećavam da ću da nastavim da služim fudbalu i FIFA širom svijeta. Volim vas sve - i one koji mene vole, i one koji me ne vole", rekao je Infantino.

On je obećao da će prihodi od fudbala u narednom četvorogodišnjem mandatu da budu 11 milijardi dolara.

"Prihodi su porasli na 7,5 milijardi dolara u periodu kada smo bili pogođeni korona virusom. Kada sam stigao, rezerve FIFA su iznosile oko milijardu dolara, sada iznose oko četiri milijarde. U narednom ciklusu obećavamo prihode u iznosu od 11 milijardi dolara", naveo je Infantino.

On je istakao da će FIFA nastaviti da preispituje sistem transfera kako bi se poboljšala transparentnost i dodao da bi ova Asocijacija mogla da razgovara o ograničenju plata.

Infantino je za predsjednika FIFA prvi put izabran na vanrednom Kongresu 2016. godine nakon ostavke Sepa Blatera.