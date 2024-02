Dječak gurnuo prst u zadnjicu zvijezdi Sevilje (VIDEO)

Nevjerovatan čin mladog navijača domaćih na utakmici Rajo Valjekano - Sevilja (1:2) u La Ligi zasjenio je sve ostalo na meču te postao top tema u Španiji. Dok se Lukas Okampos, zvijezda gostiju, spremao izvoditi aut, jako mladi navijač Raja, praktički dječak, sa sjedala na tribini je to što nema atletske staze između gledalaca i ivica terena iskoristio za mučki napad.

Klinac je naime igraču Sevilje gurnuo prst u zadnjicu, nakon čega se smijuljio i likovao. Okampos je ostao šokiran i užasnut ovim divljačkim činom, nakon kojeg se okrenuo dječaku i nešto mu rekao, ali nije preduzimao ništa više od toga.

Neviđeni ispad mladog navijača Raja postao je tema naslovnica španskih medija.

a kid just put his finger in Ocampos’ ass LMFAOOOOO pic.twitter.com/GLzh9n0Nnq