Dječak klizećim startom srušio Čeferina

Zanimljiva scena desila se na revijalnoj utakmici slovenačke mladeži i bivših fudbalskih zvijezda, poput Luisa Figa, Florana Malude Milenka Aćimovića, na kojoj je učestvovao i predsjednik UEFA Aleksander Čeferin.

Utakmica se igrala u Ljubljani u utorak, a obilježio ju je jedan svakako hrabar, a možda malo i nepromišljen, potez dječaka.

Naime, jedan je dječak hladnokrvno i "krvnički" uklizao u noge Čeferinu te ga srušio na teren. Čeferin se nije ljutio, čak je i pomazio dječaka po glavi, ali start nije bio bezazlen.

"Nas su roditelji tjerali da idemo kući izvana, a danas djecu tjeraju da izađu iz kuće. To je problem i to pravi. Svi u zalijepljeni za mobilne telefone i računare, a bojim se da ta romantična vremena kada smo provodili vrijeme na ulici baveći se raznim sportovima, više nikada neće doći. Moramo poraditi na tome i spriječiti djecu da postaju pretila i ovisna o računarima", rekao je Čeferin nakon utakmice.

