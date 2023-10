Dječak pokušao da "uvali" Mesiju Ronaldov dres, pogledajte njegovu reakciju (VIDEO)

Rivalstvo Lionela Mesija i Kristijana Ronalda obilježilo je odrastanje generacija rođenih krajem 90-ih i u prvoj deceniji 2000-ih godina, a koliko je ono snažno i koliko uticaja ostavlja na fudbalski svijet ne moramo mnogo objašnjavati.

Dovoljno je pogledati bilo koju objavu na društvenim mrežama u kojoj se pominje neko od njih dvojice i odmah ćete ugledati i raspravu u sekciji komentara oko toga ko je bolji.

Svoj doprinos u rasplamsavanju "ljutih" odnosa između vjernih fanova jednog i drugog fudbalera dao je i jedan dječak, koji je svojim potezom izazvao brojne reakcije.

Video koji je nastao u Napulju na Floridi, a Argentinac je viđen u opuštenom izdanju dok je dolazio na utakmicu svog sina Tijaga koji nastupa za akademiju Inter Majamija. Dječak mu je prišao sa dresom Kristijana Ronalda u ruci, a Leo i nije bio baš zadovoljan viđenim.

Dok su dječaka pripadnici obezbjeđenja odvajali, Mesi je uputio poprilično nezadovoljan pogled ka momku i dresu.

Lionel Messi got triggered by a young fan and refused to take a picture with him just because he was holding a Cristiano Ronaldo shirt. Time and time again we get to see how the media's favourite PR boy is not humble at all.#Messipic.twitter.com/qEWGscKpOn