Djevojčice zovu pogrebnika - imenjaka Luke Modrića na telefon i vrište

U Hrvatskoj trenutno žive 23 osobe koje nose ime i prezime kao najbolji fudbaler svijeta Luka Modrić. Od toga se šest ljudi s imenom i prezimenom Luka Modrić može naći u imeniku u Hrvatskoj.

Novinari portala "24sata.hr" nazvali su nasumično neke od njih, neki nisu htjeli ništa komentiarisati, ali pričao je imenjak iz Lukinog Zatona Obrovačkog.

"Da, ja sam Luka Modrić, imenjak i prezimenjak najboljeg nogometaša svijeta. Pogrebnik sam u Zatonu Obrovačkom. Luka i ja smo jedini ljudi u ovom mjestu s istim i prezimenom. Prije je bio i Lukin djed", javio se imenjak najboljeg fudbalera na svijetu, kojem telefon u kući često zvoni s istim pitanjem.

"'Jesmo dobili Luku Modrića?', stalno zovu i to pitaju. Evo, bio sam uvjeren da će me netko nazvati i nakon dodjele Zlatne lopte i to pitati", rekao je Modrić i uz osmijeh nastavio:

"Dok je bilo Svjetsko prvenstvo u Rusiji, telefon je stalno zvonio. Znalo je biti dana da je zvalo i po 10-15 ljudi, većinom su zvali mlađi, dječaci i djevojčice. Znale su djevojčice i vrištati na telefon kad sam im rekao da su dobile Luku Modrića, ali bi brzo shvatile kako nisu dobile Luku kojeg su zvale. Što da kažem, ponosan sam zbog toga što je moj imenjak osvojio nagradu za najboljeg igrača na svijetu. Potpuno je to zaslužio. Lijepo je biti Luka Modrić", završio je Luka Modrić.

Inače, pogrebnik Luka je daljnji rođak najboljeg igrača na svijetu.

(24sata.hr)