Đirona ne želi da stane, pao i Atletiko

Fudbaleri Đirone i Atletiko Madrida odigrali su jednu spektakularnu utakmicu koja je završena pobjedom domaćih.

Na kraju su ova dva tima koja se nalaze u vrhu La Lige završen rezultatom 4:3.

Dva puta je Đirona imala vođstvo, tim Dijega Simeonea je do samog finiša meča imao bod u džepu, ali je Đirona u finišu meča došla do četvrtog gola i tako odnijela tri boda sa ovog meča.

Poslije samo dva minuta igre Đirona je došla do prednosti preko Valerija, uspio je to vodstvo Atletiko da anulira u 14. minutu kada je Alvaro Morata pogodio mrežu domaćih.

Do kraja prvog dijela igre vidjeli smo još tri gola.

Prvo je Savio po drugi put doveo svoj tim do prednosti, a to vođstvo je uvećano u 39. minutu kada je Deni Blind pogodio.

Ponovo je Alvaro Morata bio strijelac za Ateltiko u prvom poluvremenu, ovoga puta u finišu prvog poluvremena,

U drugom dijelu meča Atletiko je uspeo da stigne do izjednačenja i to preko Morate koji je imao het-trik, ali to nije bilo dovoljno da se odnese bod ili možda čak sva tri, jer je u 91. minutu Martin svojim golom donio pobjedu Đironi i tako je ostavio na prvom mjestu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.