Đoković o osnivanju Evropske superlige

Najbolji teniser svijeta, Novak Đoković, održao je konferenciju za medije na Srbija openu.

Broj jedan nije mogao da izbjegne aktuelno pitanje o osnivanju Evropske superlige u fudbalu.

Novak je često pratio dešavanja u svijetu fudbala, ali je na startu rekao da ne raspolaže sa dovoljno informacija o tome, kada je o svemu upitan od strane jednog irskog novinara.

"Nisam čuo vest, ne znam tačno o čemu se radi. Moram da vidim. Potencijalno, da mi u tenisu igramo iz nedelje u nedelju bi bilo zanimljivo za publiku, ali ne znam koliko bi bilo za nas. Teniska publika želi svake nedelje najkvalitetnije mečeve. Ja sam otvoren za inovacije u tenisu. ovo je jedan od najpopularnijih sportova u svetu, ali poznato je da smo bili i najkonzervativniji s promenama. Počeli smo, imali smo 'Nekst Gen' finale, određene promene u pravilima, ali očigledno, ne kažem da treba imati baš sve novo. Ipak, osećam da bismo mogli da napravimo određene promene za dobro sporta", rekao je Novak na prvu loptu.

Kasnije, kada mu je dodatno pojašnjeno o čemu se radi, Novak je već drugačije reagovao.

"Moram o svemu da se informišem. Je li to znači da više nema Lige šampiona? Da ne može niko osim tih 20 da se takmiči. Dobro, to je kada se sve uzme u obzir, pitanja fudbala u poslednjih 20 godina, sve ide ka tome. Onaj ko ima para, taj kupi tim, posle toga se suzi konkurencija drugim timovima, imaju problem da se takmiče na najvišem nivou što ekonomski znači mnogo pogotovo za naše klubove. Ne mogu da kažem više od ovoga, ali na prvi mah, to mi ne zvuči dobro. Ja volim da se zapravo otvori mogućnost da se više klubova takmiči na najvišem nivou. Tako želim i u tenisu. To daje draž sportu, to privlači ljubitelje sporta da ga podržavaju, baš zato što omogućava iste prilike za veći broj takmičara ili klubova", rekao je Novak.

On je napravio paralelu s tenisom.

"Ja mogu da napravim paralelu s klupskim tenisom. Kad je u pitanju klupski tenis, mi nikad nismo imali akademije pre ove Jankove. Ja pravim sada svoj format akademije, Janko i ja smo svesni da je to nešto što je sistemski jako bitno za razvoj u Srbiji i regionu. S obzirom na to da je to nešto novo, jasno je i da mentalitet ovde mora da se promeni. Većina trenera vide jedni druge kao konkureciju, a u akademiji pomažete jedni drugima, pokušavate da oformite zajednički nekog igrača. Mi smo ranije imali jake klubove. Zašto smo Ana, Jelena, Janko, Ja, Viktor i ostali napravili dobre rezultate? Imali smo jake klubove, Zvezdu, Partizan, Vojvodinu, Niš, imali su svi jaku konkurenciju. Imao si jednako kvalitetne igrače svoje ili malo starije generacije s kojim si mogao da igraš na život ili smrt. To te je jako pripremalo. Toga danas nema, klupski tenis u Srbiji je umro, ali treba ga oživeti, ali to ne možemo ne samo Janko i ja, moramo da vidimo kako ćemo sa savezom sve adresirati", dodao je Đoković.

On je otkrio još jedan interesantan podatak.

"Pre 12-13 godina prosek godina tenisera koji su ostavljali tenis ovde je bio 14 ili 15 godina, danas 11. Nekad bilo 7.000-8.000 prijavljenih takmičara u TSS, sada ispod 2.500. To pokazuje da tenis ne ide u dobrom pravcu uprkos razultatima koje imamo. Gledaju se pare, kako će ići sve komercijalno, i onda koga briga za sistrem... Ja ću se truditi dok sam aktivan da to ispravim, jer moramo vratiti klupski tenis, moramo da ostvarimo jake teniske centre koji će podržavati porodice i decu, da ne mora neko iz Niša, Kragujevca, Kraljeva da dođe u Beograd da bi uspeo. To ne sme tako da bude. Ako hoćemo tradciju moramo da razmišljamo suprotno od ovog što se dešava u fudbalu", zaključio je prvi reket svijeta.

(B92.net)