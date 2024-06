Đoković poslao poruku fudbalerima pred meč odluke: "Oprostite, morao sam to da kažem..."

Fudbaleri Srbije igraju od 21.00 odlučujući meč sa Danskom na Evropskom prvenstvu, a pred početak, u uživo programu na RTS-u, pojavio se specijalni gost.

Naime, Novak Đoković se pojavio na Alijanc areni, i komentarisao meč, ali i poslao moćnu poruku igračima.

"Bolje vas našao. Veliko je zadovoljstvo što sam ovde večeras, i što mogu da budem jedan više navijač za Srbiju večeras", počeo je Novak.

Timski sport je drugačiji od pojedinačnog...

"Slažem se. Timski sport je drugačiji do pojedinačnog, koji se ceo život bavim. Suštinski, pogotovo kada se igra za Srbiju, tu nema prevelikog razmišljanja. Najvažniji deo je ono pre utakmice, piprema je 50 posto odrađenog posla. Momci su imali pet dana vremena da se spreme za protivnika, i da spreme taktički ono što su zamislili. Tu je srce, ponos i želja da se predstavi na pravii način. Na rezultat ne može da se utiče, ali sportisti kada daju maksimum, to se vidi, i to prepoznaju i navijači."

A šta je to potrebno za uspeh?

"Srce, glava i ona stvar. Oprostite, morao sam to da kažem.... Momci igraju zajedno... Niti sam stručan u fudbalu, niti dozvoljavam da kažem nešto stručne prirode, ali pogled na tribine i to koliko ljudi je došlo iz celog sveta, je dovoljno da izgaraju 90 minuta. Želim im svu sreću, i nadamo se prolazu, cela nacija se nada."

Što se povrede tiče...

"Ide sve kako treba, ali odluku nisam još doneo. To ću znati za nekoliko dana. Nadam se da ću igrati Vimbldon, a posle idu Olimpijske igre u Parizu."

Dotakao se i navijača...

"Ako budu ulazili, ućiću i ja. Fenomenalna atmosfera, mi u tenisu nemamo ovave stadione, i ne možempo da doživimo ovakvu atmosferu", istakao je Novak, prenosi Telegraf.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.