​Španski fudbaler Đordi Alba napušta Barselonu, javlja više pouzdanih stranih izvora. Lijevi bek, koji je u klubu od 2012. godine, neće produžiti ugovor i pokušaće pronaći novi klub nakon što postane slobodan igrač.

Alba je dijete Barselone, a do prve ekipe morao je zaobilaznim putem, preko Kornele, Gimnastika i Valensije, koja ga je u Kataloniju prodala za 14 miliona evra.

Jordi Alba leaves Barcelona. Spanish left back will part ways with the club — it’s over after many years together. #FCB Alba will try new chapter as free agent. pic.twitter.com/aUJByGFdTQ