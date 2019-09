Đorđević: Bogdan bi hteo da je na terenu 42 minuta

Selektor Srbije Aleksandar Đorđević analizirao je narednog protivnika Srbije Portoriko i pričao o minutaži svojih izabranika.

Đorđevićeva ekipa je prošla kao prvoplasirana iz Grupe D uz Italiju, a sada će u drugoj grupnoj fazi igrati protiv Portorika i Španije.

Srbija se sa sa Portorikom sastaje danas od 10.30 časova.

"To je jedna ekipa koja ima karakter, koja ima strast i atletiku. Oni su na interesantan način došli do ovde. Protiv Irana su odigrali utakmicu koja se odigra 'jednom u sto godina'. Mislim da je su gubili 14 razlike na dva i po minuta, pa da izjednače i u poslednjoj sekundi da pobede. Igraju usku odbranu, videćemo da probamo da nađemo određena rešenja. Dobro ih poznajemo, znamo ih od 2016, ali od tada su promenili dosta toga", konstatovao je Đorđević.

Đorđević je otkrio da neće odraditi trening u petak ujutru, neposredno pred meč.

"Mislim da je bolje da se energije sačuvaju, malo je prošlo između jučerašnje utakmice i sutrašnjeg treninga. Nije ni to, u jednom ovako zahtevnom takmičenju, dobro. Znamo da se pripremamo za ovakve utakmice, koncentracija je dobra - svi su završili trening, bili u teretani i spremili se za sutrašnju utakmicu", kazao je Đorđević i nastavio sa analizom naredne utakmice:

"Mislim da su se oni od generacije sa Arojom i Džej Džejom Bareom okrenuli ka nekoj atletsko-šuterskoj spoljnoj liniji. Sigurno je da ćemo to morati da odbranimo, da pariramo u brzini i tranziciji i košarci na otvorenom terenu, pa da iskoristimo naše prednosti. Mislim da uvek treba da gledamo u 'svoj tanjir' i da budemo sigurni u to što radimo. Dosta dobro radimo, ali može to još mnogo bolje. Kako prolazi takmičenje igrači igraju sve bolje. Da kucnem u drvo, samo da nas povrede zaobiđu".

Selektor je pričao o nešto manjoj minutaži za neke od igrača i istakao da oni ne moraju da se brinu oko tog detalja, a onda se osvrnuo i na Bogdana Bogdanovića koji je Italijanima "sasuo" 31 poen za skoro 36 minuta na parketu.

"Sigurno da razmišljanje ide u tom pravcu. Bilo je i protiv Italije, ali mogućnost ulaska u neki krug postoji u naredne dve utakmice, tako da nam je trebala što bolja razlika protiv protivnika koji se plasirao u sledeću fazu takmičenja. Kako se takmičenje kreće, tako igrači sami znaju koliko mogu. Sigurno je da je Bogdanović mogao da bude pošteđen par mintua, međutim odigrao je jednu fantastičnu utakmicu. Zašto? On bi čovek od 40 minuta želeo da je na terenu 42".

Proslavljeni reprezentativni stručnjak je na kraju bio jasan u odgovoru na pitanje da li je moguće opuštanje nekih igrača s obzirom na tri ubedljive pobede u prvoj grupnoj fazi.

"Ne. Neće. Neće se desiti. Nije im dozvoljeno. To su igrači koji sigurno mogu više, kvantitativno, ali uvek je kvalitet bitniji od kvantiteta. Sigurno da svako od njih želi, hoće i može i imaće i priliku. Niko od njih ne treba da se opterećuje i to ponavljam, individualnim igrama. U ovakvim takmičenjma manje je više, da bi se došlo do onoga čemu težimo", zaključio je Đorđević.

(b92)