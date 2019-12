Đula Velagić: Bila je ovo moja godina

Godinu na izmaku posebno će pamtiti jedna od najperspektivnijih sportistkinja u BiH i već sa svojih 18 godina jedna od najboljih bh. fudbalerki Đula Velagić. Djevojka iz Livna blistala je u dresu mostarske Emine 2016, ali i u dresu reprezentacije BiH.

Mlada fudbalerka, koja je ušla u uži izbor manifestacije za Izbor najboljeg sportiste BiH u konkurenciji najperspektivnijih u 2019. godini, potvrdila je status najbolje mlade fudbalerke. U aktuelnoj sezoni bila je značajan kotač u igri svog tima koji trenutno drži sjajno drugo mjesto u Premijer ligi, odmah iza šampionki - SFK 2000, a ništa manji doprinos nije dala igrajući za juniorsku i seniorsku selekciju.

"Za mene je 2019. godina bila sigurno najuspješnija do sada. Najviše ću pamtiti uspjeh sa U19 reprezentacijom BiH s kojom sam se plasirala u elitni krug, tako smo napravile istorijski uspjeh u ženskom fudbalu. Te emocije se nikad neće zaboraviti. Takođe ću pamtiti nastupe u A selekciji, a posebno utakmicu s Izraelom, koju sam počela od prve minute, te utakmice za moj klub Emina Mostar", kaže velika nada ženskog fudbala u BiH.

Iako na poziciji veznog igrača pruža fenomenalne partije, naša sagovornica naglašava da uvijek može bolje, te da će se truditi da već naredne godine još više unaprijedi svoju igru.

"Zasad mogu biti zadovoljna kako teče moja karijera. Nastaviću da radim još jače i više. S klubom ambicije su da ostanemo u vrhu, trenutno smo na drugom mjestu, što je veliki uspjeh. U Emini sam ostvarila veliki napredak zahvaljujući mom treneru Ziji Tojagi, kao i predsjednici kluba Sevdi Tojagi na stalnoj podršci, te uslovima koje su mi pružili", ističe Velagićeva.

Ambiciozna Đula, kojoj je jedan od uzora Miralem Pjanić, vjeruje kako će jedna od bh. selekcija u što skorije vrijeme zaigrati na nekom velikom takmičenju.

"Ciljevi u narednoj godini su da pokušamo otići na Europsko prvenstvo sa juniorkama i da napravimo isto to sa seniorskim timom. Nadam se da ćemo uspjeti u tome, ali svakako treba svi još više da radimo kako bi se to ostvarilo. Imamo šansi, neće biti jednostavno, ali učinićemo sve da to uradimo", rekla je prvotimka bh. selekcija.

Za kraj je poručila da ju je fudbal privukao još od malih nogu, te da joj je jedan od ciljeva da jednog dana ostvari transfer van granica BiH i zaigra u nekom poznatom klubu.