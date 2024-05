Đurović: Zvezda je na evropskom nivou

Svi zvezdaši dobro znaju ko je Žarko Đurović, a nekadašnji fudbaler „crveno bijelih“ ima samo riječi hvale za uspjehe koje Crvena zvezda bilježi.

„Zvezda radi na evropskom nivou, što pokazuju rezultati i u kontinentalnim takmičenjima. Mislim tu i na Ligu šampiona i na Ligu Evrope u kojima smo stekli neophodno iskustvo i znanje, te se sve više približavamo samom vrhu elitnog fudbala“, započeo je Đurović.

Vezni fudbaler Zvezde koji je postigao gol protiv Reala 1987. godine u pobjedi od 4:2, smatra da je Zvezda spremna za dodatni iskorak u Evropi.

„Mnogo je teže uraditi nešto u evropskim takmičenjima gde Crvena zvezda ostvaruje odlične rezultate, s obzirom na to da mi je lični utisak da smo prevazišli domaće okvire, što dokazuje sedam uzastopnih titula i sada smo spremni za korak više. Moram da pohvalim i rad uprave, koja na čelu sa Zvezdanom Terzićem radi odličan posao. Takođe, sjajan rad se oslikava i u tome što smo ranijih godina započinjali evropska takmičenja iz prvih kola kvalifikacija, a sada smo došli do toga da smo sigurni učesnici. Za to su zaslužni treneri i njihovi stručni štabovi u proteklim godinama, a svojim uspehom su omogućili da Zvezda ne mora da radi od danas do sutra, već da ima dobar strateški plan i vodi se stečenim znanjem i iskustvom. Mogu konstatovati da je Crvena zvezda na pravom putu i da će biti sve bolja u svim segmentima“, zaključio je Žarko Đurović.

