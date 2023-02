Dmitrović nakon napada navijača: Hteo sam da ga udarim

Srpski golman Marko Dmitrović prokomentarisao je situaciju sa meča u Ajndhovenu, kada je čuvar mreže Sevilje morao da se suočava sa huliganom PSV-a na meču Lige Evrope.

"Malo mi je očešao nos. Istina je da sam hteo da ga udarim, nije lepo", rekao je Dmitrović i dodao:

"Navijač me je gurnuo otpozadi. Bio je ljut zbog rezultata, pomalo lud ili pijan. Gurnuo me je, a ja sam ga zaustavio dok nije došlo obezbeđenje. Bio sam besan, nadam se da će biti kažnjen. Prećutaću ono što sam rekao da želim da mu uradim. Drago mi je da sam ostao svestan gde se nalazim. Ako me neko napadne, braniću se. PSV je veliki klub, sigurno će ga kazniti".

Podsjećamo, njega je navijač napao, udario ga, da bi ga Dmitrović ubrzo oborio, savladao i sačekao obezbjeđenje da reaguje.

Inače, Sevilja je prošla dalje ukupnim rezultatom 3:2.